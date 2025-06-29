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Скидки на АКБ больше не в моде: что не так с утилизацией старых аккумуляторов, и при чём тут перекупщики

2:01
Авто

Раньше многие автолюбители сдавали старые аккумуляторы в магазины при покупке новых — взамен получали скидку до 10%. Сегодня таких стало заметно меньше. Владелец одной из крупных сетей автомагазинов рассказал, что изменилось и почему эта практика больше не так популярна.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Зачем вообще сдавать старый АКБ

Старые аккумуляторы опасны — они содержат свинец, кислоту и другие токсичные вещества. Хранить их дома не только бессмысленно, но и небезопасно. Утилизацией занимаются специальные перерабатывающие компании, которые выкупают использованные АКБ у магазинов. А те, в свою очередь, готовы делиться частью выручки с клиентами в виде скидок на новый аккумулятор.

Почему автолюбители перестали приносить старые батареи

Всё упирается в две причины:

  1. Аккумуляторы меняют заранее. Многие водители предпочитают не дожидаться полной "смерти" батареи и заменяют её раньше срока. Такие аккумуляторы ещё рабочие и их можно продать — например, через сайты объявлений. Чаще всего их покупают перекупщики, которым важен остаточный ресурс.

  2. Ищут, где дадут больше. Некоторые выбирают пункты приёма вторсырья, где за старую АКБ предлагают чуть больше денег, чем в магазине. Однако выгода здесь сомнительная: речь идёт о разнице в 200-300 рублей, которую легко "съедает" бензин на дорогу туда и обратно.

Выгодно ли сдавать аккумулятор в магазин

В большинстве случаев — да. Помимо моментальной скидки, покупатель избавляется от опасного предмета без лишних хлопот. К тому же магазины несут ответственность за правильную утилизацию, что не всегда можно сказать о случайных перекупщиках.

Если подходить к вопросу рационально, вариант со сдачей старого аккумулятора в магазин — это не только способ сэкономить, но и более безопасный выбор.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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