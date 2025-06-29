Скидки на АКБ больше не в моде: что не так с утилизацией старых аккумуляторов, и при чём тут перекупщики

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Раньше многие автолюбители сдавали старые аккумуляторы в магазины при покупке новых — взамен получали скидку до 10%. Сегодня таких стало заметно меньше. Владелец одной из крупных сетей автомагазинов рассказал, что изменилось и почему эта практика больше не так популярна.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Зачем вообще сдавать старый АКБ

Старые аккумуляторы опасны — они содержат свинец, кислоту и другие токсичные вещества. Хранить их дома не только бессмысленно, но и небезопасно. Утилизацией занимаются специальные перерабатывающие компании, которые выкупают использованные АКБ у магазинов. А те, в свою очередь, готовы делиться частью выручки с клиентами в виде скидок на новый аккумулятор.

Почему автолюбители перестали приносить старые батареи

Всё упирается в две причины:

Аккумуляторы меняют заранее. Многие водители предпочитают не дожидаться полной "смерти" батареи и заменяют её раньше срока. Такие аккумуляторы ещё рабочие и их можно продать — например, через сайты объявлений. Чаще всего их покупают перекупщики, которым важен остаточный ресурс. Ищут, где дадут больше. Некоторые выбирают пункты приёма вторсырья, где за старую АКБ предлагают чуть больше денег, чем в магазине. Однако выгода здесь сомнительная: речь идёт о разнице в 200-300 рублей, которую легко "съедает" бензин на дорогу туда и обратно.

Выгодно ли сдавать аккумулятор в магазин

В большинстве случаев — да. Помимо моментальной скидки, покупатель избавляется от опасного предмета без лишних хлопот. К тому же магазины несут ответственность за правильную утилизацию, что не всегда можно сказать о случайных перекупщиках.

Если подходить к вопросу рационально, вариант со сдачей старого аккумулятора в магазин — это не только способ сэкономить, но и более безопасный выбор.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

