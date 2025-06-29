Детали — российские, планы — туманные: УАЗ начал самую дорогую реконструкцию в истории

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Ульяновский автозавод готовит крупнейшее обновление производственных мощностей за всю свою историю. В течение двух лет предприятие планирует реализовать масштабный проект модернизации, на который будет выделено 18 миллиардов рублей. В компании уже подтвердили: эти инвестиции пойдут на выпуск новых моделей и компонентов, хотя подробности пока остаются в тени.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ уаз

Что известно о проекте

УАЗ намерен построить на своей территории несколько новых производственных цехов. Один из них будет специализироваться на выпуске кузовов для пикапов — его стоимость оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Предполагается, что этот участок также будет задействован в производстве автомобилей марки Sollers, которая участвует в совместном проекте.

Кроме того, инвестиции, по всей видимости, коснутся и модернизации флагмана бренда — внедорожника "Патриот", обновлённую версию которого обещают представить до конца 2025 года. Есть вероятность, что речь идёт не только о рестайлинге, но и о более глубокой технической переработке платформы и узлов.

УАЗ избавляется от зависимости от импорта

Отдельно представители компании отметили положительные изменения в структуре поставок комплектующих. Если ещё три года назад доля иностранных деталей составляла около 8%, то сейчас УАЗ почти полностью перешёл на российские компоненты. Ранее большая часть импорта приходилась на европейские поставки, но в текущих условиях ставка сделана на внутренний рынок и локальных производителей.

Зачем это всё

Модернизация завода — это не только попытка нарастить мощности, но и возможность сохранить конкурентоспособность в условиях быстро меняющегося рынка. Учитывая рост конкуренции со стороны китайских брендов и обострение борьбы за покупателя в сегменте утилитарных машин, обновление модельного ряда и усиление локализации производства — логичный и своевременный шаг.

Уточнения

Улья́новский автомоби́льный заво́д (ООО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени В. И. Ленина», «Ульяновский завод имени И. В. Сталина», аббревиатуры УльЗИС, УАЗ, UAZ) — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»).

