Знаки — они повсюду: Москва готовит самую дорогую коллекцию табличек в истории

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Столица объявила крупнейший в своей истории конкурс на закупку дорожных знаков. Мэрия Москвы планирует инвестировать 8,8 миллиарда рублей в указатели, таблички и сопутствующие элементы. Конкурс предполагает поставку порядка 1,45 миллиона дорожных знаков и крепежей, сообщает "Коммерсантъ".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain дорожный знак

Что будет закуплено

По условиям контракта, победитель должен организовать производство и поставку всех необходимых элементов непосредственно на территории Москвы. Такая локализация, как рассчитывают в мэрии, обеспечит высокий уровень качества и долговечность продукции, а также поспособствует повышению безопасности на дорогах города.

Кто участвовал раньше

Ранее Москва закупала дорожные знаки гораздо скромнее. В 2022 году ЦОДД заключал контракты с Северо-Кавказским заводом металлоконструкций и "Строй Инвест Проектом" на суммы 358 и 432 миллиона рублей соответственно. В 2023 году поставщиком стала самарская компания "Строд Сервис" с контрактом на 150 миллионов.

Сейчас в Москве уже работают четыре производителя знаков: "Знак", "Прайм Медиа", "ПК Бестмаш" и "Альянс". В рамках нового многомиллиардного контракта они либо будут модернизированы, либо на их базе может быть создано новое предприятие.

Зачем так много

На конец 2024 года в Москве было установлено около 900 тысяч дорожных указателей. Увеличение числа знаков связано не только с ростом уличной инфраструктуры, но и с усилением акцента на безопасность движения.

ДТП по столичным номерам

По данным страховых компаний, водители из Москвы участвуют почти в половине всех зафиксированных аварий в поездках по России. Для сравнения, на долю автомобилистов из Краснодара, Ставрополья и Челябинской области приходится лишь 2,7-3% от общего числа происшествий.

Таким образом, дополнительная навигация и информационные указатели — не только вопрос эстетики, но и реальная попытка снизить аварийность в мегаполисе.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

