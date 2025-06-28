Три буквы, которые перевернут рынок: АвтоВАЗ запускает новую марку коммерческих машин

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АвтоВАЗ зарегистрировал новый товарный знак — SKM. Данные о регистрации появились в базе Федерального института промышленной собственности. Бренд предназначен для выпуска коммерческой техники, которая должна занять нишу между Lada Largus и более крупными моделями Sollers. Первые машины под маркой SKM появятся на рынке в 2026 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Nico Huet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ SKM автоваз

Что планируют выпускать

На старте в линейке будут две модели:

цельнометаллический фургон;

микроавтобус.

Позже к ним добавится модификация с открытой грузовой платформой на шасси. В марте 2025 года компания уже показала внешний облик первых двух моделей и подчеркнула, что это "оригинальные продукты", созданные с прицелом на компактность и удобство загрузки.

Китайские корни

Новые автомобили АвтоВАЗа визуально напоминают коммерческую технику китайского бренда SRM, входящего в концерн Shineray. В России Shineray уже представлен маркой SWM. SRM M7, на базе которого, как предполагается, могут быть построены вазовские SKM, в Беларуси уже продаётся.

У SRM M7 — двухлитровый двигатель на 150 л. с. и 200 Н·м крутящего момента, варианты исполнения — 7- и 9-местный минивэн и грузовик с отсеком объёмом 5 кубометров. Размеры отсека — около 2,5x1,5 метра.

Что внутри

В списке оснащения — кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида, задние парктроники, электроусилитель руля и центральный замок с дистанционным управлением.

Цены на SRM M7 в Беларуси стартуют с 79 900 белорусских рублей (примерно 1,9 миллиона российских), а пассажирская версия — с 85 400 (около 2 миллионов рублей).

Чего ждать от SKM

Если SKM действительно основан на SRM M7, можно ожидать аналогичную технику, адаптированную под российские реалии и локализованную под требования АвтоВАЗа. Учитывая растущий спрос на компактные коммерческие авто и нишу, которую покинули многие иностранные бренды, у SKM есть шансы занять прочную позицию.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания.

