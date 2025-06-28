Porsche не продаётся: премиум-бренд застрял в России, как пельмень в морозилке

Официально Porsche прекратила поставки автомобилей в Россию ещё весной 2022 года. Однако формально бренд с рынка не ушёл — и всё из-за того, что немецкий концерн до сих пор не смог продать свои российские активы.
На балансе Porsche по-прежнему числятся три юридических лица в РФ:
"Porsche Russia"
"Porsche Center Moscow"
"PFS Russia"
Все они остаются в собственности компании, несмотря на то, что продажи давно остановлены.
В компании признают: желание покинуть рынок есть, но реализовать его непросто. Представитель корпоративного офиса Porsche AG Маттиас Раутер подтвердил, что поиск покупателей на российские подразделения продолжается, но результатов пока нет. Главные причины — высокая неопределённость, ограниченные возможности передачи собственности и отсутствие выгодных предложений.
Porsche прекратила поставки машин сразу после начала СВО, сославшись на экономические потрясения и нестабильность. Но при этом формально остаётся на рынке: активы не проданы, юридические лица функционируют.
Это означает, что бренд юридически ещё присутствует в стране, хоть и не ведёт активной коммерческой деятельности.
С похожими трудностями столкнулись и другие автогиганты. Например, Skoda и Volkswagen, которые теперь вряд ли смогут вернуть себе прежние позиции. Российский рынок стремительно захватили китайские производители, предложив более доступные и технологичные автомобили. И вернуться в конкуренцию будет всё сложнее.
Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding.
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