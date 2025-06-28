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Государство платит — ты рулишь: неожиданный способ сэкономить десятки тысяч на обучении

1:53
Авто

Не все знают, что в России можно пройти обучение в автошколе бесплатно. Государство компенсирует расходы на подготовку к получению водительского удостоверения для целого ряда граждан. И речь не только о безработных.

учебный автомобиль
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
учебный автомобиль

Кто может обучаться за счёт государства

Участвовать в программе могут:

  • официально безработные, зарегистрированные в Центре занятости;

  • женщины в декрете (в отпуске по уходу за ребёнком);

  • пенсионеры и предпенсионеры;

  • выпускники колледжей и техникумов.

Для подачи заявки нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства или зарегистрироваться на портале "Работа в России".

Что покрывает программа

Государство оплачивает:

  • обучение в лицензированной автошколе;

  • подбор учебного заведения;

  • две попытки сдачи экзамена в ГИБДД.

Участнику нужно оплатить только медкомиссию и госпошлину за получение прав.

Наиболее часто программа действует для категорий B (легковые авто) и C (грузовики). В отдельных случаях доступны категории D и E. А вот категория A (мотоциклы) в программу не включена.

Какие документы нужны?

Для участия в программе понадобятся:

  • паспорт;

  • трудовая книжка;

  • справка 2-НДФЛ;

  • документы об образовании.

После подачи заявки Центр занятости подбирает автошколу и организует обучение.

Новые правила: могут лишить прав из-за здоровья

Тем временем в Госдуме рассматривается законопроект, который может изменить правила владения правами. Если его примут, сотрудники ГИБДД смогут временно изымать удостоверения у водителей с ухудшившимся состоянием здоровья. Документ уже прошёл первое чтение. После прохождения медкомиссии и лечения права можно будет вернуть.

Уточнения

Обуче́ние (в педагогике) — целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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