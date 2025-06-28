Государство платит — ты рулишь: неожиданный способ сэкономить десятки тысяч на обучении

Не все знают, что в России можно пройти обучение в автошколе бесплатно. Государство компенсирует расходы на подготовку к получению водительского удостоверения для целого ряда граждан. И речь не только о безработных.
Участвовать в программе могут:
официально безработные, зарегистрированные в Центре занятости;
женщины в декрете (в отпуске по уходу за ребёнком);
пенсионеры и предпенсионеры;
выпускники колледжей и техникумов.
Для подачи заявки нужно обратиться в Центр занятости по месту жительства или зарегистрироваться на портале "Работа в России".
Государство оплачивает:
обучение в лицензированной автошколе;
подбор учебного заведения;
две попытки сдачи экзамена в ГИБДД.
Участнику нужно оплатить только медкомиссию и госпошлину за получение прав.
Наиболее часто программа действует для категорий B (легковые авто) и C (грузовики). В отдельных случаях доступны категории D и E. А вот категория A (мотоциклы) в программу не включена.
Для участия в программе понадобятся:
паспорт;
трудовая книжка;
справка 2-НДФЛ;
документы об образовании.
После подачи заявки Центр занятости подбирает автошколу и организует обучение.
Тем временем в Госдуме рассматривается законопроект, который может изменить правила владения правами. Если его примут, сотрудники ГИБДД смогут временно изымать удостоверения у водителей с ухудшившимся состоянием здоровья. Документ уже прошёл первое чтение. После прохождения медкомиссии и лечения права можно будет вернуть.
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