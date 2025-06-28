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Покупать будут меньше, даже если денег станет больше — тревожный прогноз по авторынку

2:28
Авто

Продажи новых автомобилей в России продолжат снижаться в 2025 году — даже при благоприятной экономике. К прежним объёмам рынок вернётся не раньше 2026 года, а в некоторых сценариях — и вовсе только к концу десятилетия. Такой прогноз опубликовали аналитики компании "Технологии доверия".

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Три сценария — и все с падением

Аналитики рассматривают три возможных варианта развития событий: базовый, пессимистичный и стабилизирующий. Интересно, что во всех трёх заложено снижение продаж в 2025 году.

  • Базовый сценарий (умеренный рост доходов и цен): рынок сократится на 7% — с 1,57 млн до 1,46 млн автомобилей.

  • Пессимистичный (слабый рубль и высокая ключевая ставка): падение до 1,27 млн авто — это почти минус 19% за год.

  • Оптимистичный (снижение ставки и рост доступных моделей): незначительное восстановление уже в 2026 году — до 1,64 млн авто. При этом только к 2030 году рынок выйдет на допандемийные показатели — около 2,25 млн машин.

Что происходит сейчас

Свежая статистика тоже не радует. За неделю с 9 по 15 июня в России было куплено 15 400 новых легковых автомобилей — на 34% меньше, чем неделей ранее, и почти на 40% меньше, чем в тот же период 2024 года.

Наибольший спрос по-прежнему на продукцию Lada, но в остальном топ-10 продаж заполнен китайскими брендами. Toyota окончательно покинула список лидеров, уступив место марке GAC.

Почему продажи падают

Факторы всё те же: высокая стоимость кредитов, нестабильный курс рубля, ограниченное число доступных моделей и снижение покупательной способности населения. Даже при поддержке госпрограмм рынок не демонстрирует устойчивого роста.

Когда ждать улучшений

Аналитики сходятся во мнении: полноценное восстановление начнётся не раньше 2026 года. Но даже к 2030 году рынок вряд ли превзойдёт показатели до пандемии — скорее, только приблизится к ним.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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