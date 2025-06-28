24 миллиарда на колесах: в России запускают производство электромобиля мечты

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Проект первого массового российского электрокара "Атом" выходит на финишную прямую — и получает солидную финансовую подпитку. Стартап "Кама", отвечающий за разработку и производство автомобиля, получил ещё 24 миллиарда рублей кредитного финансирования. Средства предоставят госкорпорация ВЭБ. РФ и банк ПСБ. Об этом стало известно на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Фото: commons.wikimedia.org by FireW0K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электромобиль Атом

Деньги пошли — завод готовится

Полученные деньги направят на запуск серийной сборки, которая должна начаться уже до конца 2025 года. Производственную площадку подготовили на базе столичного завода "Москвич": все ключевые зоны — от сварки и покраски до тестирования и проверки качества — готовы к работе.

Продажи модели планируют запустить в 2026 году. На рынок "Атом" должен выйти как электромобиль нового поколения — и, вероятно, главный символ амбиций отечественного автопрома в сегменте электрокаров.

Кто и сколько уже вложил

Для компании "Кама" это далеко не первая государственная поддержка. В 2023–2024 годах проект получил два льготных кредита на 10 миллиардов рублей от Фонда развития промышленности. Ещё 2 миллиарда поступили от Российского фонда прямых инвестиций. Осенью прошлого года обсуждалась необходимость привлечения почти 20 миллиардов рублей через продажу долей. Среди потенциальных инвесторов фигурировали крупные компании — от КамАЗа до "Росатома".

Что такое "Атом"

"Атом" — это полностью электрический хэтчбек длиной около 4 метров с задним приводом и 204-сильным электромотором. Батарея на 77 кВт⋅ч обеспечит запас хода до 500 километров без подзарядки. Год назад озвучивали стартовую цену — от 2,5 млн рублей. Но с учётом инфляции и роста себестоимости, к моменту выхода на рынок сумма может измениться.

Первая в своём роде

Разработка "Атома" стартовала в 2021 году. Это не просто электромобиль, а часть масштабной стратегии по локализации и созданию собственной автомобильной платформы в России. Ожидается, что "Атом" станет первым отечественным массовым электрокаром, собранным в соответствии с международными стандартами.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

