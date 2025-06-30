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Километр по цене квартиры: ремонт дорог в России подорожал почти вдвое за год

2:42
Авто

Траты на строительство и ремонт дорог в России резко выросли. По данным Минтранса, в 2024 году средняя стоимость одного километра дороги (одна полоса) достигла рекордных 121 миллиона рублей. Для сравнения: в 2023-м это было 102 миллиона, а в 2019-м — всего 49,5 миллиона. То есть за пять лет цена увеличилась почти в 2,5 раза.

ремонт дороги
Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ремонт дороги

Капремонт дорожает, реконструкция дешевеет

На капитальный ремонт одного километра одной полосы в 2024 году в среднем уходило 33 миллиона рублей. В 2023 году — 24,9 миллиона, а в 2019-м — 18,3. Простой ремонт тоже подорожал: 19,1 миллиона против 17,1 миллиона в прошлом году и 9,9 миллиона в 2019-м.

Зато неожиданно снизилась стоимость реконструкции: в 2023 году она обходилась в 56 миллионов за километр, а в 2024-м — уже в 32,8. Это примерно столько же, сколько и в 2019 году (30,4 миллиона).

Где дороже всего

Самым затратным видом дорожных работ остаётся строительство трассы первой категории — четырёхполосной с разделителем. Один километр одной полосы такой трассы стоил в 2024 году 140,6 миллиона рублей. Для сравнения: содержание местной дороги обходилось всего в 280 тысяч рублей за километр.

Почему так дорого

В анализе Минтранса рассматривались сметы более 10 тысяч объектов. При этом из расчётов исключены крупные мосты и развязки — то есть данные касаются именно "базовой" дорожной сети. Рост цен можно объяснить несколькими факторами: инфляцией, удорожанием материалов, логистикой и увеличением нагрузки на подрядчиков.

Впереди — ещё больше стройки

До 2030 года на развитие дорог в России планируют потратить более 9 триллионов рублей. Из них 1,4 триллиона пойдёт на строительство новых федеральных трасс, ещё 1,3 триллиона — на объекты "Автодора". Это значит, что объёмы работ только увеличатся — как и расходы на них.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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