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Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

2:41
Авто

Российский автопром снова пошёл на спад — по крайней мере, в мае. За месяц с заводов страны сошло всего 35 тысяч легковушек. Это почти на 20% меньше, чем в мае прошлого года, и сразу на 50% меньше, чем в апреле. Причина — не катастрофа, а скорее сезонность: май традиционно считается "тихим" месяцем для отрасли из-за длинных праздников и отпусков.

завод Stellantis
Фото: commons.wikimedia.org by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
завод Stellantis

Полгода всё же в плюсе

Несмотря на резкий майский спад, общая динамика с начала года остаётся положительной. За январь-май 2025 года было выпущено 281 тысяча легковых автомобилей — это на 4% больше, чем за тот же период 2024-го. То есть в целом автопроизводство понемногу восстанавливается, хоть и с откатами.

А как с грузовиками и автобусами

Тут картина куда мрачнее. В мае было произведено 8,9 тысячи грузовиков — на треть меньше, чем в апреле. А с начала года — 58,5 тысячи, что означает спад почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Автобусы весом свыше пяти тонн вообще пошли на резкий минус: только 718 штук за май (-36,9%), а за всё полугодие — 3819, что на 39,6% ниже прошлогодних цифр.

Что с комплектующими

Производство двигателей внутреннего сгорания почти не изменилось: в мае выпущено 16 тысяч штук (+0,4%). С начала года — 89,4 тысячи, то есть практически столько же, сколько и год назад (-1%). А вот кузовов произведено в два раза меньше: всего 1,5 тысячи в мае и 10,5 тысячи с января (-40,8%).

Куда ушли миллиарды

Прошлой осенью власти инвестировали в автопром более 350 миллиардов рублей — деньги пошли на перезапуск простаивающих заводов, программы льготного кредитования и лизинга. Но пока результаты этих вложений кажутся противоречивыми: в легковом сегменте — едва заметный рост, в остальном — сплошные минусы.

Очевидно, что восстановление идёт, но очень неравномерно. Май снова напомнил, что даже при госфинансировании и запущенных линиях рынок остаётся нестабильным. Особенно в условиях, когда спрос и логистика всё ещё не вернулись к норме.

Уточнения

Фа́брика (от лат. fabrica — мастерская; заво́д) — промышленное предприятие, основанное на применении машин, характеризующееся крупномасштабным производством.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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