Из Кореи с любовью: Hyundai пытается вернуться в Россию козьими тропами

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Южнокорейский автогигант Hyundai нашёл способ поддерживать присутствие на российском рынке, несмотря на санкции. Речь, правда, не о прямых поставках автомобилей, а о логистической схеме по завозу компонентов для сборки машин на территории России. По информации "Газеты.Ru", которая ссылается на источник, знакомый с ситуацией, детали будут направляться в обход ограничений — через Китай и Казахстан.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Hyundai

На первый взгляд, всё просто. Hyundai использует своё дочернее подразделение в КНР как промежуточное звено. Оттуда запчасти попадут в Казахстан, где действуют упрощённые таможенные процедуры в рамках ЕАЭС. Финальный пункт — Россия. Эксперты подчёркивают: проследить такую схему поставок будет крайне сложно, особенно если речь идёт о транснациональных производственных логистических цепочках.

Такой манёвр позволяет Hyundai не только восстановить цепочки поставок в Россию, но и немного "реанимировать" своё китайское подразделение, давно не блистающее успехами.

Попытка номер два

Говорить о полноценном возвращении Hyundai на российский рынок пока рано, но сигналы в эту сторону есть. Ранее в 2025 году начали циркулировать слухи о том, что компания ищет способы возобновить работу на территории РФ. Особенно активно обсуждалась возможность обратного выкупа бывшего завода Hyundai под Санкт-Петербургом, который сейчас принадлежит AGR. Согласно условиям сделки, у корейской стороны есть опцион — но только до конца 2025 года. Времени — в обрез.

На этом фоне Hyundai продолжает проявлять интерес к юридическому присутствию в стране: компания подаёт заявки на регистрацию товарных знаков. Официальные представители автопроизводителя, однако, всё отрицают. Более того, недавно они заявили, что больше не будут комментировать подобные сообщения вообще.

Что происходит на заводе сейчас

До ухода с рынка в 2022 году Hyundai активно собирал машины в России. Сейчас на бывших мощностях концерна под маркой Solaris выпускаются автомобили, которые внешне и технически являются всё теми же Hyundai и Kia. Модели носят новые имена — Solaris HC, HS, KRS и KRX, но суть осталась прежней. Более того, спрос на них высокий: в апреле марка вновь вошла в десятку самых продаваемых брендов, реализовав почти 2300 автомобилей за месяц.

Неофициальный камбэк

Очевидно, что интерес Hyundai к российскому рынку не угас. Даже если публично компания отказывается от прямых заявлений, действия говорят сами за себя. Новая схема поставок через Китай и Казахстан позволяет сохранить техническую базу, не нарушая формально действующие ограничения. Такой формат работы — это не возвращение в классическом смысле, но и не полное исчезновение.

Так что пока некоторые ждут громкого возвращения бренда в Россию, Hyundai уже аккуратно тестирует "обратный маршрут". И делает это, похоже, довольно эффективно.

Уточнения

Hyundai Motor Company, «Хёндэ мо́тор ко́мпани», кор. 현대자동차 주식회사?, 現代自動車株式會社?) — южнокорейская автомобилестроительная компания.

