Из Кореи с любовью: Hyundai пытается вернуться в Россию козьими тропами

Южнокорейский автогигант Hyundai нашёл способ поддерживать присутствие на российском рынке, несмотря на санкции. Речь, правда, не о прямых поставках автомобилей, а о логистической схеме по завозу компонентов для сборки машин на территории России. По информации "Газеты.Ru", которая ссылается на источник, знакомый с ситуацией, детали будут направляться в обход ограничений — через Китай и Казахстан.
На первый взгляд, всё просто. Hyundai использует своё дочернее подразделение в КНР как промежуточное звено. Оттуда запчасти попадут в Казахстан, где действуют упрощённые таможенные процедуры в рамках ЕАЭС. Финальный пункт — Россия. Эксперты подчёркивают: проследить такую схему поставок будет крайне сложно, особенно если речь идёт о транснациональных производственных логистических цепочках.
Такой манёвр позволяет Hyundai не только восстановить цепочки поставок в Россию, но и немного "реанимировать" своё китайское подразделение, давно не блистающее успехами.
Говорить о полноценном возвращении Hyundai на российский рынок пока рано, но сигналы в эту сторону есть. Ранее в 2025 году начали циркулировать слухи о том, что компания ищет способы возобновить работу на территории РФ. Особенно активно обсуждалась возможность обратного выкупа бывшего завода Hyundai под Санкт-Петербургом, который сейчас принадлежит AGR. Согласно условиям сделки, у корейской стороны есть опцион — но только до конца 2025 года. Времени — в обрез.
На этом фоне Hyundai продолжает проявлять интерес к юридическому присутствию в стране: компания подаёт заявки на регистрацию товарных знаков. Официальные представители автопроизводителя, однако, всё отрицают. Более того, недавно они заявили, что больше не будут комментировать подобные сообщения вообще.
До ухода с рынка в 2022 году Hyundai активно собирал машины в России. Сейчас на бывших мощностях концерна под маркой Solaris выпускаются автомобили, которые внешне и технически являются всё теми же Hyundai и Kia. Модели носят новые имена — Solaris HC, HS, KRS и KRX, но суть осталась прежней. Более того, спрос на них высокий: в апреле марка вновь вошла в десятку самых продаваемых брендов, реализовав почти 2300 автомобилей за месяц.
Очевидно, что интерес Hyundai к российскому рынку не угас. Даже если публично компания отказывается от прямых заявлений, действия говорят сами за себя. Новая схема поставок через Китай и Казахстан позволяет сохранить техническую базу, не нарушая формально действующие ограничения. Такой формат работы — это не возвращение в классическом смысле, но и не полное исчезновение.
Так что пока некоторые ждут громкого возвращения бренда в Россию, Hyundai уже аккуратно тестирует "обратный маршрут". И делает это, похоже, довольно эффективно.
Hyundai Motor Company, «Хёндэ мо́тор ко́мпани», кор. 현대자동차 주식회사?, 現代自動車株式會社?) — южнокорейская автомобилестроительная компания.
Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.