Трясёт, воет, но едет: как Lada Vesta покорила Россию наперекор всем конкурентам

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Когда Lada Vesta вышла на рынок, её встретили с энтузиазмом. На тот момент она выглядела привлекательной альтернативой устаревшей "Приоре" и уже поднадоевшим "Солярисам", "Рио" и "Логанам". Но радость быстро сменилась разочарованием: машина оказалась сырой, с массой "детских болезней", слабой сборкой и проблемной коробкой. Тем не менее, со временем модель улучшалась, и версии 2020-2021 годов стали заметно качественнее — многие считают их одними из лучших в своём классе. Но мнение владельцев всё ещё разделяется, и ниже — честный разбор того, что в этой машине восхищает, а что раздражает.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Кратко о главном

Дизайн Весты впервые показали в 2012 году. Уже в 2014-м стало ясно, что она заменит "Приору", а серийное производство стартовало осенью 2015 года. Автомобиль получил два двигателя — 1.6 и 1.8 литра — и две коробки на выбор: механическую и отечественный робот. Затем появились универсал и его "внедорожная" версия, спортивная модификация и комплектация с мотором Renault и вариатором Jatco. В 2023-м стартовало новое поколение Vesta NG, но в этом тексте речь только о первом поколении.

Главная головная боль — дилеры

Первое, с чем столкнулись многие владельцы — это отношение официального сервиса. Проблемы с машиной приходилось доказывать, записываться на диагностику, спорить, снимать видео и ждать ответов. Даже очевидные неисправности нередко признавались "нормой". Из-за этого всё больше людей отказывались от официального обслуживания в пользу частных мастеров. К счастью, в последние годы ситуация изменилась — либо сервис стал лучше, либо попросту потерял клиентов.

Просторный салон и багажник — одно из главных достоинств

Хотя багажник седана нельзя назвать рекордным по объёму, его функциональность радует владельцев. В универсале места ещё больше. Внутри — просторный салон, где комфортно как водителю, так и пассажирам, включая детей в автокреслах.

Качество сборки — больная тема

На старте производства было много нареканий к сборке: неровные зазоры, некачественная покраска, скрипы и люфты. Позже ситуация улучшилась, и к моделям 2020-2021 годов претензий стало заметно меньше. Впрочем, тем, кто купил машину раньше, от этого не легче.

Хороша на грунтовке, но не вечная

Дорожный просвет у Весты — внушительный, особенно в кросс-версиях. Это позволяет уверенно чувствовать себя на плохих дорогах. Однако ресурс подвески оказался слабым. При частых поездках по бездорожью её детали быстро выходят из строя.

Слабая подвеска — частая проблема

Одной из главных болей стали втулки и стойки стабилизаторов. В некоторых случаях их приходилось менять спустя пару тысяч километров. Позже АВТОВАЗ доработал конструкцию, и надёжность повысилась, особенно при бережной эксплуатации.

Веста зимой — практически идеал

В условиях русской зимы машина ведёт себя очень достойно. Надёжный холодный пуск, отличная работа печки, высокий клиренс и стабилизация — всё это делает Весту уверенным "зимним бойцом". Она легко справляется со снегом и гололёдом, не уступая многим кроссоверам.

Двигатель 1.8 — разочарование

С этим мотором у владельцев возникло больше всего вопросов. Он не демонстрировал ожидаемой динамики, расходовал много топлива, а на первых партиях наблюдался повышенный расход масла. Ситуацию усугубляло то, что производитель долго не признавал проблему. Позже конструкцию переработали, и жалоб стало меньше.

Дизайн — один из плюсов

На момент появления Веста выглядела свежо и современно. Х-образный стиль придавал автомобилю индивидуальность, и даже сейчас он не выглядит устаревшим. Для своего класса у машины вполне достойный внешний вид и эргономика интерьера.

Самая спорная деталь — роботизированная коробка

Именно коробка АМТ вызвала больше всего нареканий. На первых версиях её работа была далека от идеала: пинки, задержки, рывки. Чтобы добиться плавности, водителю приходилось адаптироваться под поведение трансмиссии. С годами прошивки улучшались, и поведение коробки стало адекватнее. Но осадок остался у многих.

Стоимость и возможности — хороший баланс

Несмотря на все минусы, если подходить к покупке рационально и не ждать от машины премиального комфорта, она оправдывает свои деньги. Особенно если речь идёт о версиях 2020-2021 годов, когда качество уже подтянули, а цена оставалась доступной.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

