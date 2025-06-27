Уатт придумал лошадь — и выиграл рынок: почему мы до сих пор измеряем мощность, как в 18 веке

Цифровые технологии давно стали частью повседневности, но один старинный термин не спешит покидать лексикон автомобилистов. Почему — разберёмся.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капот

Открываешь характеристики нового автомобиля — и всё ещё видишь: "мощность — 150 л.с." Хотя официально в международной системе единиц давно используются ватты и киловатты. Почему же мир не спешит отказаться от "лошадей"?

Машины против лошадей: кто кого

Ответ стоит искать в XVIII веке. Именно тогда шотландский инженер Джеймс Уатт (да, тот самый, чьим именем позже назвали единицу мощности) пытался продвинуть на рынок свои паровые машины. Чтобы убедить покупателей, что его изобретения эффективнее, он прибегнул к сравнению с тем, что было знакомо каждому — с лошадью.

В то время уголь в шахтах вытягивали вверх при помощи простейшего механизма: на одном конце каната — тяжёлая бочка, на другом — пара лошадей. Вес такой бочки мог достигать 180 килограммов, объём — до 190 литров.

Уатт наблюдал, как животные справляются с задачей, и рассчитал, сколько груза они могут поднять за определённое время. Так он вывел удобную формулу: 1 лошадиная сила — это работа, позволяющая поднять 75 килограммов на один метр за секунду. В пересчёте на систему СИ это примерно 735,5 ватта.

Термин, который выжил

Инженер добился своего: понятие "лошадиная сила" оказалось настолько ярким, что прижилось — и не только в технических кругах, но и в обыденной речи.

Даже сегодня, несмотря на официальные стандарты, автомобили по-прежнему описывают "в лошадях", потому что так привычнее. Абстрактные киловатты воспринимаются сложнее, а вот "200 л.с." — это уже образ, за которым легко представить мощную машину.

Мифы и реалии

Интересно, что настоящая лошадь далеко не всегда соответствует своему "именному" эквиваленту. Короткими всплесками хорошо подготовленное животное может развивать мощность в 8–10 лошадиных сил. То есть термин оказался не столько точным, сколько метафоричным — но именно это и обеспечило ему долголетие.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

