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В Брюсселе выставлена на продажу "Волга" за 95 000 евро: это реальная цена или безумие

2:50
Авто

В пригороде Брюсселя на продажу выставлен уникальный экземпляр легендарного советского седана ГАЗ-21 "Волга" 1968 года выпуска.

ГАЗ-21 "Волга"
Фото: commons.wikimedia by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ-21 "Волга"

За автомобиль с минимальным пробегом в 1000 километров продавец просит внушительную сумму — 95 тысяч евро, что эквивалентно примерно 8,7 миллиона рублей. Столь высокая стоимость обусловлена исключительным состоянием машины, редкостью и её исторической ценностью.

Автомобиль сохранился как настоящая "капсула времени" и представляет собой эталон заводской сборки, пишет портал 110km.ru. Под капотом — оригинальный рядный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 61 л. с., работающий в паре с механической коробкой передач. По словам продавца, машина провела всю свою жизнь в одних руках, хранилась исключительно в тёплом гараже, не использовалась в повседневной жизни и ни разу не попадала в ДТП.

Цена машины сравнима со стоимостью нового Mercedes-Benz E-Class в топовой комплектации. Однако в отличие от современных автомобилей, этот ГАЗ-21 обладает иной ценностью — он стал символом целой эпохи. Модель выпускалась с 1956 по 1970 год и являлась олицетворением статуса, престижа и технологических достижений советского автопрома.

ГАЗ-21 "Волга" занимает особое место в автомобильной истории СССР. Её узнаваемый силуэт, хромированная решётка радиатора и статусное позиционирование сделали модель настоящим культурным феноменом. Не случайно две такие машины входят в личную коллекцию президента России Владимира Путина, что только подогревает интерес к выставленному экземпляру.

Автомобили в подобном состоянии — редчайшая находка даже на территории России, не говоря уже о странах Европы. Один владелец, минимальный пробег, идеальный внешний вид и заводские характеристики делают этот экземпляр не только музейной редкостью, но и привлекательным активом для инвестиций. На фоне растущего интереса к классическим автомобилям, ГАЗ-21 в идеале — это не просто машина, а живая история.

Появление такой "Волги" на европейском рынке — событие неординарное. И хотя цена может показаться завышенной, для знатоков и коллекционеров автомобиль представляет собой не просто покупку, а ценность, сравнимую с произведением искусства. Возможно, именно этот экземпляр вскоре окажется в частной коллекции или в экспозиции автомобильного музея.

Уточнения

ГАЗ-М-21 «Во́лга» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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