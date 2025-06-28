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Водители, готовьтесь! Госдума меняет требования к работе в сфере автоперевозок

2:23
Авто

В Государственную думу внесён законопроект, способный радикально изменить правила автоперевозок в России. Нижегородское законодательное собрание предложило внести поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, вводящие дополнительные ограничения для компаний, занимающихся перевозкой грузов, пассажиров и багажа.

Очередь грузовиков
Фото: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Очередь грузовиков

Суть инициативы — в установлении строгих требований к собственникам транспорта и водителям. Согласно тексту документа, перевозки смогут осуществлять только те организации, которые используют собственные или арендованные автомобили. Кроме того, за рулём должен находиться исключительно водитель, официально работающий в штате данной компании. Это положение планируется закрепить в отдельной статье устава.

Цель нововведений — устранить лазейки, позволяющие компаниям работать без собственной инфраструктуры. Сейчас в отрасли широко распространена практика, когда перевозчиком числится компания или ИП, не имеющие в собственности ни транспорта, ни водителей. Такая модель позволяет маскировать посредническую деятельность под перевозочную, демпинговать на рынке и снижать налоговую нагрузку, дробя бизнес на множество формальных юрлиц.

Авторы законопроекта ссылаются на официальную статистику. По данным Госавтоинспекции, на конец прошлого года в стране насчитывалось почти 7 миллионов зарегистрированных грузовиков. Однако значительная их часть используется в схемах, не предполагающих прямое владение транспортом со стороны перевозчика.

В пояснительных материалах отмечается, что предлагаемые изменения помогут также в создании новых цифровых сервисов. В частности, речь идёт о системе ГосЛог, которая должна обеспечить прозрачную идентификацию перевозчиков и упрощение контроля в сфере автотранспорта. Уточнённые законодательные требования могут лечь в основу будущей архитектуры таких платформ.

Таким образом, поправки претендуют на роль структурной реформы в логистике. Они направлены не только на борьбу с серыми схемами, но и на оздоровление конкуренции, защиту добросовестных участников рынка и упрощение государственного надзора.

Уточнения

Де́мпинг (от англ. dumping — сброс) — продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, а иногда даже ниже, чем себестоимость товара или услуги. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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