Лужа под машиной и рокот в двигателе: как загубить мотор одной лампочкой на панели

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Все знают: без моторного масла — никуда. Но кто вспоминает о масляном насосе, который заставляет это масло циркулировать по двигателю? Между тем именно он — сердце системы смазки. Разберемся, как он появился, как работает и почему выходит из строя.

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От черпаков к электронике

Сначала всё было просто. В старейших ДВС масло разбрызгивалось буквально "на авось": шатуны с "черпаками" захватывали масло из картера и распыляли его по деталям. Эффективность такой схемы была сомнительной, особенно с ростом мощности двигателей.

Так появился масляный насос. Сначала идеи витали в воздухе, но одна из первых реализованных — автоматическая система смазки от американца Элайджи Маккоя. А в начале XX века британец Фредерик Ланчестер адаптировал систему для ДВС. Он сконструировал помпу, которая нагнетала масло в нужные узлы под давлением. И это серьёзно продлило жизнь моторов.

Был и Роберт Бош, который, похоже, приложил руку ко всему, что касается автомобиля. В 1909 году он разработал механическую смазку для ДВС — и разбрызгиванию пришёл конец.

Масло — не только смазка

Современные насосы работают на износ — в буквальном смысле. Они подают масло не только для смазки, но и для охлаждения. Плюс участвуют в работе гидронатяжителей, фазовращателей, компенсаторов. Масло стало гидравликой, а насос — центром управления полётами.

Типов насосов сейчас множество: шестерёнчатые, лопастные, роторные. Есть даже варианты с переменной производительностью, управляемые электроникой. Всё это важно, но владельцу стоит помнить главное: при нормальных условиях ресурс масляного насоса составляет от 100 до 300 тысяч км.

Если насос умирает

Когда насос перестаёт справляться — это почти приговор. Без давления масла двигатель начинает саморазрушение. Потому важно обращать внимание на "маслёнку" на приборке. Если она не гаснет сразу после запуска, выключайте мотор и — в сервис.

Также сигналом может быть перегрев. Он не всегда напрямую связан с насосом, но повышенное трение — тревожный знак. А ещё стоит прислушиваться к странным звукам — посторонние шумы могут указывать на проблемы.

Почему насос выходит из строя

Звучит парадоксально, но насос чаще всего гибнет от нехватки масла. Сначала уровень падает — насос работает с перегрузкой. Потом он умирает, и масло перестаёт циркулировать. Получается замкнутый круг.

Кроме того, на износ насоса влияют:

перегрев двигателя;

загрязнённое или слишком вязкое масло;

засорение маслоприёмника;

сбои клапана сброса давления;

повреждения прокладок и уплотнений.

А если под машиной появилась лужа — это уже экстренный повод заглянуть под капот.

Ремонт или замена

Иногда насос можно восстановить — особенно дорогие модели. Но чаще его просто меняют. Цены на насосы для массовых авто варьируются от 5 до 20 тысяч рублей. Это намного дешевле, чем капитальный ремонт двигателя. Поэтому экономить здесь точно не стоит.

Уточнения

Моторные масла — жидкости, масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

