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Выбросил деньги в трубу: почему промывка катализатора — не является хорошей идеей

3:35
Авто

Как только в автомобиле появляется новая сложная деталь, сразу же появляются и предложения по её "оздоровлению" — от чудо-жидкостей до промывок, способных якобы продлить её жизнь. Если промывка форсунок или устранение масложора уже давно никого не удивляет, то очистка каталитических нейтрализаторов — относительно новая тема. Стоит ли вообще пытаться отмыть катализатор, и если да, то как это делать правильно, чтобы не выбросить деньги в трубу?

катализатор
Фото: wikipediа by The RedBurn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
катализатор

Почему катализатор забивается и чем это грозит

Катализатор создан для того, чтобы очищать выхлоп от вредных веществ — оксидов азота и несгоревших углеводородов. Его основа — сотовая структура с напылением из драгметаллов (платина, родий, палладий, иногда золото), которые запускают химические реакции. В теории — всё прекрасно. На практике же катализатор забивается: его соты обрастают нагаром, и в какой-то момент двигателю становится сложно "дышать".

Если выхлопные газы идут с трудом, блок управления мотором (ЭБУ) замечает это по показаниям двух лямбда-зондов — до и после катализатора. В итоге загорается ошибка, а мотор может начать работать в ограниченном режиме: с урезанными оборотами и тягой.

Кстати, оценить состояние катализатора можно даже без приборов. Если поднести ладонь к выхлопной трубе, и нет привычной пульсации — это тревожный сигнал. Значит, "пробка" уже начала формироваться.

Какие есть очистители и как они работают

Простейший способ — жидкие очистители, которые добавляют в топливо. Они немного снижают температуру, при которой катализатор способен самоочищаться. Обороты на холодном двигателе поднимаются именно для этого — чтобы катализатор поскорее разогрелся до рабочих 500 градусов. С жидким очистителем ему хватает уже 450. Применение — простое: залил и поехал.

Второй вариант — пенные очистители. Тут всё посложнее: нужно добраться до самого катализатора, чаще всего через отверстие от выкрученного лямбда-зонда. Залить пену внутрь — дело не пяти минут, зато такой способ иногда даёт более быстрый эффект.

Но есть один момент: если само напыление драгметаллов уже выработано — никакая пена или жидкость не спасёт. Катализатор попросту теряет свою способность к химическим реакциям, и нагар начинает липнуть к его стенкам с удвоенной скоростью.

Когда очистка работает, а когда — бесполезна

Если катализатор уже "сыпется" или деформировался от перегрева — увы, но спасать там нечего. Очиститель в таком случае — как йод на перелом. Да, иногда химия помогает — особенно если катализатор ещё жив, но просто забился от плохого топлива или условий эксплуатации. Тогда можно "отмыть" его от лишнего нагара и немного продлить срок службы. Иногда — на пару тысяч километров, иногда — чуть дольше.

Регулярное использование жидкого очистителя — это не панацея, но профилактика. А вот пена — это уже попытка спасти то, что может и не подлежать спасению.

Промывка катализатора может дать эффект, но чаще всего — временный. Это не способ вернуть ему заводскую эффективность, а возможность немного отсрочить дорогостоящую замену. Главное — трезво оценивать состояние узла и не ждать чудес от флакона с химией.

Уточнения

Катализатор (автомобильный) — устройство в выхлопной системе, предназначенное для снижения токсичности отработавших газов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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