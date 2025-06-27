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Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками

3:20
Авто

Многие водители уверены: поменять свечи зажигания проще простого, разве что воздушный фильтр заменить легче. И вроде бы логично — выкрутил старые, закрутил новые, поехал. Но на деле не всё так просто. Ошибки, которые совершаются в этом, казалось бы, элементарном процессе, могут здорово подпортить мотор, а в некоторых случаях даже ускорить его смерть. Особенно если подходить к делу без подготовки и нужных знаний.

Свечи зажигания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свечи зажигания

Важно сразу

Если вы впервые решились на самостоятельную замену свечей, для начала просто найдите, где они находятся в вашем автомобиле. Звучит банально, но раньше всё было проще — крышка трамблёра, провода — всё на виду. Сегодня конструкция посложнее. В некоторых моторах свечи спрятаны так, что без снятия, скажем, впускного коллектора к ним и не подлезть. Да и катушки зажигания теперь часто стоят прямо на свечах. А уж если речь о V8 или оппозите — будьте готовы к акробатике.

Что пригодится

Во-первых, свечной ключ нужного размера — 14, 16, 18 или 21 мм. Не перепутайте: если возьмёте что-то вроде 22 мм от древнего ЗИСа, в ваш "Рапид" он точно не подойдёт.

Во-вторых, чистая тряпка и баллончик со сжатым воздухом. Это тот минимум, который почему-то часто игнорируют. А зря.

Главное — не торопиться

Подождите, пока мотор остынет. Да, есть исключения (привет, G15MF от "Нексии"), но в большинстве случаев свечи лучше менять на холодном двигателе. Перед началом работы удалите всю грязь рядом со свечами — особенно важно не допустить попадания мусора в камеру сгорания. Даже мелкая пыль сокращает ресурс мотора.

Снимайте провода по одному, чтобы не перепутать порядок подключения. И никогда не дёргайте их за сам провод — беритесь за насвечник.

Если свеча не идёт

Можно попробовать "вэдэшку", но без фанатизма. Если свеча не поддаётся — лучше отступить и поехать в сервис. Сломать её - это уже совсем другая история, с экстракторами и нервами.

Установка — дело тонкое

Если колодец глубокий, аккуратно вставляйте свечу в ключ и направляйте строго по резьбе. Бить электродом об стенки — плохая идея, так легко сбить зазор или загнать грязь внутрь.

Затяжка — это не "на глаз". У каждой свечи есть рекомендованный момент затяжки (обычно до 25 Нм). Нет динамометрического ключа? Используйте правило: докрутите свечу от руки, а потом — ещё на &frac12 или &frac34 оборота (смотря что написано на упаковке). Но только при трёх условиях: резьба чистая, свеча новая, без смазки.

Повторно вкручиваете старую свечу? Забудьте про эти "довороты". Тут поможет только динамометрический ключ.

Смазывать или нет

Катушки и наконечники лучше вообще не смазывать. Разве что аккуратно — фторопластовой или тефлоновой. Но точно не силиконом или графитом.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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