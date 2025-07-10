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Не делайте это с кондиционером в теплое время — иначе готовьтесь к большим расходам

Что вредно для кондиционера: главные ошибки водителей в жару
3:28
Авто

Летний сезон — настоящий стресс для автомобильного кондиционера. В жару система охлаждения работает с максимальной нагрузкой, и малейшие ошибки водителя способны привести к поломке, стоимостью в десятки тысяч рублей. О том, чего категорически нельзя делать с кондиционером летом, — в этом материале.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Включать сразу после посадки

Садиться в раскалённый автомобиль и тут же включать кондиционер — самая распространённая и самая опасная ошибка. Когда температура внутри достигает 60–70 градусов, компрессор вынужден работать на пределе возможностей.

Правильно — сначала открыть двери или окна на 2–3 минуты, чтобы выпустить горячий воздух. После этого система охлаждения справится с задачей быстрее и без лишней нагрузки.

Выставлять минимум температуры

Желание скорее охладить салон часто приводит к тому, что водитель ставит кондиционер на минимальную температуру — +16 или +18 градусов. Это решение не ускоряет охлаждение, но резко увеличивает износ компрессора.

Оптимально — установить температуру на 5–7 градусов ниже уличной. Такая настройка позволяет системе работать стабильно, без перегрузок, и продлевает срок службы всех компонентов.

Забывать про обслуживание

Работа кондиционера напрямую зависит от состояния фреона. Недостаток хладагента приводит к перегреву компрессора, снижению эффективности охлаждения и, в конечном итоге, к дорогостоящему ремонту.

Проверять уровень фреона необходимо минимум раз в год, а лучше — перед каждым летним сезоном. Также следует помнить о замене фильтра салона: засорённый фильтр снижает поток воздуха и заставляет систему работать тяжелее.

Резко отключать кондиционер

Некоторые водители считают, что для экономии топлива лучше отключить кондиционер, когда он уже остудил салон. Резкое отключение под нагрузкой вредно для компрессора — это создаёт перепады давления в системе.

Правильно — сначала убавить скорость вентилятора и поднять температуру, а только потом выключить охлаждение.

Использовать кондиционер только летом

Кондиционер нужен не только для охлаждения. Его включение зимой и осенью помогает смазывать уплотнения компрессора и предотвращает утечки фреона. К тому же кондиционер отлично устраняет влагу из салона в сырую погоду.

Чтобы продлить жизнь системе, включайте её минимум раз в месяц даже в холодное время года.

Игнорировать тревожные сигналы

Если кондиционер стал хуже охлаждать, из воздуховодов пошёл неприятный запах, появился странный шум или вибрации — это не случайность. Любой из этих симптомов указывает на неполадки: утечку фреона, засорение системы или износ компрессора.

Чем раньше обратиться в сервис, тем меньше вероятность серьёзных затрат.

Экономить на чистоте

Пыль и грязь, скапливающиеся в воздуховодах и фильтрах, не только портят качество охлаждения, но и создают идеальную среду для размножения бактерий и грибка. Итог — неприятный запах и риск для здоровья.

Решение простое: регулярная уборка салона, чистка вентиляционных отверстий и своевременная замена фильтров.

Уточнения

Кондиционе́р - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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