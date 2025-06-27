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Сенсоры вместо рычагов: новое управление вызывает споры

3:18
Авто

Компания Tesla представила обновлённую версию Model Y 2025 года, сделав акцент на аэродинамику, дизайн и комфорт. Обновление затронуло почти все аспекты — от внешнего вида до пользовательского интерфейса. Основной акцент — на энергоэффективности, цифровом комфорте и улучшенной тишине в салоне.

Tesla Model 3
Фото: commons.wikimedia.org by Lothar Spurzem, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Tesla Model 3

Внешне Model Y получила более обтекаемую форму, что не только улучшило внешний вид, но и позволило увеличить запас хода благодаря снижению сопротивления воздуху. Размеры автомобиля слегка выросли, что положительно сказалось на внутреннем пространстве.

Материалы отделки стали более премиальными, а в интерьере появился новый визуальный баланс между минимализмом и удобством. Среди изменений — новый рычаг указателя поворота, а привычные рычаги переключения передач и управления стеклоочистителями были заменены сенсорными панелями.

Tesla делает ставку на цифровое взаимодействие. Все ключевые элементы управления теперь сосредоточены на центральном сенсорном дисплее. Новичкам придётся привыкать: даже стеклоочистители и переключение режимов движения теперь происходят через экран.

При этом шумоизоляция была значительно улучшена: салон стал заметно тише, а новая аудиосистема порадует меломанов объёмным и чистым звучанием. Однако такой подход разделил мнение пользователей: одни называют это эволюцией, другие — излишней зависимостью от экрана.

Варианты Model Y 2025 предлагают мощность от 220 до 378 кВт, а запас хода варьируется от 500 до 622 км в зависимости от конфигурации. Это делает модель не только привлекательной для городских поездок, но и подходящей для дальних путешествий.

Максимальная мощность зарядки достигает 191,5 кВт, что позволяет быстро пополнить заряд на трассе. Улучшения в подвеске и управляемости также делают автомобиль более устойчивым и предсказуемым на дороге.

Несмотря на обилие нововведений, Model Y не лишена слабых мест. Управление через сенсорный экран может стать источником отвлечения водителя — особенно в экстренных ситуациях. Кроме того, ассистенты вождения всё ещё не совершенны: владельцы жалуются на неожиданные торможения, которые могут быть как тревожными, так и потенциально опасными.

Сильные стороны модели — это просторный салон, удобная погрузка, эффективная подвеска и общая динамика. Однако тем, кто не готов к цифровой революции в управлении, может потребоваться время на адаптацию.

Tesla Model Y 2025 — это шаг вперёд в плане технологий, дизайна и автономности. Но успех обновлённой модели будет зависеть не только от её характеристик, но и от того, насколько пользователи примут новый способ взаимодействия с автомобилем. В будущем — возможно, всё будет сенсорным. Но пока к этому стоит привыкнуть.

Уточнения

Tesla Model Y — электрический кроссовер производства компании Tesla. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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