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Один литр на тысячу: эти моторы удивляют масложором

3:21
Авто

Небольшой расход моторного масла — это норма. Он предусмотрен конструкцией двигателя и зависит от множества факторов: типа силового агрегата, условий эксплуатации и даже стиля вождения. Но иногда граница между допустимым расходом и серьёзной проблемой стирается, а привычная проверка щупа всё чаще показывает тревожный уровень. Разбираемся, где заканчивается "нормально" и начинается "масложор", и какие двигатели этим особенно грешат.

BMW X6
Фото: Wikipedia by Automobile Mag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW X6

Норма расхода масла: не всё так просто

Каждый производитель устанавливает свои допуски по расходу масла. Если усреднить, то для бензиновых атмосферников на 4 цилиндра допустимо 5-25 граммов масла на 1 000 км пробега. У шестициллиндровых — около 30-40 граммов. Дизели потребляют немного больше: до 50 граммов на тысячу километров у V6 и V8.

Наибольший допуск по угару — у турбированных двигателей. Там нормой считается до 80 граммов на 1 000 км пробега на каждую турбину. По итогу за 10 000 км может уйти от 50 до 400 граммов масла — и это никак не скажется на показаниях щупа. Но есть моторы, где доливать нужно уже через каждые пару тысяч. И вот с ними надо быть начеку. Моторы с хроническим "масложором":

Volkswagen 1.8 TSI и 2.0 TSI (EA888 Gen2)

Эти турбированные моторы с завода имели серьёзные конструктивные слабости. Они ставились на Golf GTI, Passat B6, Audi A3 и другие модели концерна. После 50-70 тысяч км пробега угар масла может доходить до 1 литра на 1 000 км. Причина — слабые поршневые кольца, растягивающаяся цепь ГРМ и повышенное нагарообразование на впуске.

BMW N63 (4.0 и 4.4 V8)

Этот двигатель — головная боль владельцев BMW 5, X5 и X6. Высокая мощность и турбонаддув дают отличную динамику, но и проблемы. Колпачки быстро дубеют, кольца залегают, турбины начинают терять масло. Расход доходит до 1,5 литров на 1 000 км, а порой и выше.

Honda 1.6 VTEC (Civic V)

Вопреки мифам о вечной надёжности японцев, этот мотор оказался весьма прожорливым. Заточенный под работу на высоких оборотах, он буквально съедает масло. Даже у ухоженных машин может уходить до литра на тысячу километров. Виной тому — спортивный характер агрегата, не рассчитанный на спокойную городскую езду.

Что важно помнить

Даже если мотор конструктивно допускает расход масла, он не должен выливаться из-под клапанной крышки или исчезать за пару сотен километров. Если щуп постоянно "сухой", а сзади — сизый дым, без диагностики не обойтись. И да — такие моторы лучше проверять особенно тщательно перед покупкой с пробегом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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