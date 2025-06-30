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Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов

Авто

В мире подержанных автомобилей есть настоящие легенды. Японские седаны — один из таких случаев. Они не кричат о себе внешностью или технологиями, но дают главное: уверенность. Эти машины не докучают поломками, спокойно переносят годы эксплуатации и становятся верными спутниками на повседневных маршрутах.

Тойота Королла
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тойота Королла

Honda Accord

Этот седан не нуждается в представлении. Особенно хороши восьмое и девятое поколения — с добротной сборкой и выносливыми атмосферниками на 2,0 и 2,4 литра. Такие моторы спокойно служат по 300-400 тысяч километров, если их вовремя обслуживать. Главное при выборе — избегать машин с серьёзными кузовными повреждениями и "жеванным" VIN. Accord оценят те, кто хочет не просто надёжность, а и удовольствие от вождения.

Mazda 3 (первое поколение, BK)

У этой "тройки" стильный и узнаваемый дизайн, а в паре с двухлитровым мотором и автоматом — ещё и отличный запас прочности. Это один из тех автомобилей, который хорошо заводится и зимой, и летом, не требует частых визитов в сервис и радует управляемостью. Единственная слабая сторона — кузов. Если не следить за состоянием ЛКП и антикоррозией, ржавчина даст о себе знать. Но в ухоженном виде Mazda 3 — это надёжный партнёр на долгие годы.

Toyota Corolla

Corolla — бестселлер не просто так. Надёжный двигатель на 1,6 литра, простая конструкция, классический автомат и минимум электроники — всё это делает её настоящим "долговиком". Это как швейцарские часы: просто работают. Главное — не забывать про замену ремня ГРМ и регулярное техническое обслуживание. Такие машины долго держат цену и быстро находят новых владельцев.

Toyota Camry XV40

Седан для тех, кто хочет чуть больше. Комфорт, плавность хода, солидный вид и знаменитая надёжность делают Camry сороковой серии настоящей иконой вторичного рынка. Особо ценится версия с V6 на 3,5 литра — выносливая, мощная, но при этом не капризная в обслуживании. Такие машины нередко проходят полмиллиона километров без капремонта. И при этом остаются ликвидными.

Honda Civic VIII

Нестандартный выбор для тех, кто хочет выделяться. Civic восьмого поколения привлекает взгляд и дарит живость в управлении. Под капотом — проверенные бензиновые агрегаты, которые неприхотливы к топливу и радуют экономичностью. Но найти "живой" экземпляр — непросто: многие машины прошли через тюнинг и тяжёлую эксплуатацию. Если повезёт найти ухоженную версию — она отплатит надёжностью и характером. Только к необычной посадке и ограниченной обзорности придётся немного привыкнуть.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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