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Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово

2:33
Авто

Трансмиссионное масло работает в крайне тяжёлых условиях: оно сталкивается с постоянными нагрузками, температурными перепадами и загрязнениями. Со временем масло теряет свои защитные свойства, а значит — нуждается в замене. Когда именно это делать, рассказал профессиональный автоподборщик и эксперт Автокод Объявлений Игорь Шагапов.

Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Регламент — не догма, а ориентир

Первым делом следует обратиться к техническому регламенту производителя. Именно в руководстве по эксплуатации указаны официальные интервалы замены. Однако стоит помнить: эти рекомендации усреднённые и не всегда учитывают реальные условия эксплуатации.

Тип коробки — определяющий параметр

Разные типы трансмиссий требуют разного подхода. В механических коробках и роботах масло можно менять раз в 80-100 тысяч километров. Вариаторы — самые требовательные, и требуют замены масла каждые 30-40 тысяч километров. Классический автомат — нечто среднее: большинство производителей рекомендуют интервал в 60 тысяч.

Некоторые бренды заявляют, что масло залито на весь срок службы. Например, BMW не предполагает его замену в автоматической коробке передач. Но если обратиться к ZF — поставщику самих трансмиссий, — в их регламенте сказано чётко: каждые 60 тысяч километров масло нужно менять.

Условия эксплуатации — главный фактор

Российская реальность: пробки, морозы, жара, плохие дороги. Всё это влияет на ресурс масла. Даже если производитель пишет "замена раз в 60 тысяч", лучше сократить этот срок хотя бы до 30-40 тысяч. Так вы избежите перегрева коробки, износа фрикционов и преждевременного выхода агрегата из строя.

Покупка с пробегом — повод для полной замены

Если вы купили подержанный автомобиль, все рабочие жидкости — под замену. Никто не знает, как эксплуатировалась машина, каким было масло и как давно его меняли. Только полная профилактика даёт уверенность в исправности и позволяет вести отсчёт от "нуля".

Регулярная замена трансмиссионного масла — это не навязанная услуга, а необходимость. Лучше потратиться на замену сейчас, чем менять коробку целиком позже. Подходите к обслуживанию ответственно — и коробка передач прослужит не один сотенный рубеж.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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