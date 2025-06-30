Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день

Хочешь, чтобы мотор жил долго — корми его правильно и не дергай на холодную

3:15
Авто

Ресурс двигателя внутреннего сгорания — не цифра из справочника, а результат эксплуатации. Один и тот же мотор может пройти как 100 тысяч километров, так и более 300 тысяч без капитального ремонта. Всё зависит от условий, в которых работает агрегат, и от того, насколько ответственно владелец подходит к его обслуживанию. Чтобы двигатель служил долго и без проблем, достаточно соблюдать несколько простых, но крайне эффективных правил.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Выбор масла: спецификации важнее бренда

Моторное масло — это не просто "жидкость для двигателя", а основа его здоровья. При выборе важно не только доверять известным брендам, но и точно подбирать масло по техническим требованиям производителя. Обратите внимание на вязкость (например, 5W-30, 0W-40 и т. д.), а также соответствие международным стандартам: API, ACEA, ILSAC. Эти обозначения говорят о допусках и уровне защиты, которые масло способно обеспечить.

Некачественное или неподходящее по спецификации масло может привести к перегреву, отложениям, ускоренному износу и даже заклиниванию. Лучше переплатить за правильный продукт, чем оплачивать замену коленвала или ремонт цилиндропоршневой группы.

Регулярное ТО: точка отсчёта надёжности

Соблюдение регламента технического обслуживания — залог стабильной и долгой работы мотора. Обычно производители указывают интервал замены масла от 10 до 15 тысяч километров или раз в год. Но при городской езде, частых остановках, пробках, холодном климате или агрессивной манере вождения условия считаются тяжёлыми. А значит, регламент нужно корректировать.

В таких случаях масло лучше менять каждые 5-7 тысяч километров. Это в разы снижает риск образования нагара и окисления масла. Также следует не забывать менять воздушный и масляный фильтры вместе с маслом, иначе новая жидкость быстро потеряет свои свойства.

Щадящий прогрев: привычка, которая продлевает жизнь мотора

Прогрев двигателя по-прежнему актуален — особенно в холодное время года. Даже с качественным синтетическим маслом, которое сохраняет текучесть при минусовых температурах, агрегату нужно время, чтобы выйти в оптимальный рабочий режим.

Оптимально — запустить двигатель, подождать 1-2 минуты на холостом ходу, пока обороты стабилизируются, и затем начать движение в спокойном темпе. Резкие ускорения и высокие обороты на холодном моторе приводят к усиленному износу, потому что масло ещё не в полной мере поступает ко всем зонам трения.

Профилактика дешевле ремонта

Многие поломки и капитальный ремонт можно предотвратить, если соблюдать простые правила. Правильное масло, грамотное ТО и немного терпения после запуска двигателя — и ваш мотор спокойно прослужит в 2-3 раза дольше, чем ожидалось изначально. Забота о деталях — это инвестиция в надёжность, которая всегда окупается.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Спортивное питание 2025: что теперь пьют в зале — и почему не всё из этого безопасно
Автомобильный кризис в Великобритании: Lotus планирует закрыть завод
Думаете, останется до весны — не доживет и до Нового года: огурцы, которые уходят за неделю
Крапива в бочке, банки в подвале: подкормка, которая превращает огурцы в золото
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр
Собака остаётся одна: один секрет, который поможет вашей собаке легче переносить одиночество
Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла
Пол как зеркало, но без магии: два трюка, о которых молчат производители швабр
Юморист Слепаков* иронизирует о жизни в Израиле: почему счастье здесь особое
Яблоки для сердца: вот почему вам стоит есть их каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.