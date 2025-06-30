Забытые герои вторички: 4 модели, которые недооценили

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Авто

На рынке полно машин, которые не стали громкими хитами, но при этом обладают отменными качествами. Они не мелькают в рекламе, не возглавляют рейтинги продаж, но часто оказываются куда надёжнее, комфортнее и интереснее своих раскрученных конкурентов. Сегодня рассказываем о тех, кто незаслуженно оказался в тени — хотя мог бы играть в высшей лиге.

Mitsubishi Lancer
Фото: Own work by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Lancer

Suzuki SX4

Надёжный универсал с характером

Suzuki SX4 — это практичный кроссовер, который часто остаётся в стороне от покупательского внимания. А зря. Модель доказывает, что надёжность и простота могут быть главными достоинствами. Базовый 1,6-литровый атмосферный мотор на 117 л. с. не боится ни дешёвого топлива, ни больших пробегов. Турбоверсия на 1,4 литра добавляет бодрости, но требует чуть большего внимания.

SX4 оснащён полным приводом, дорожным просветом 180 мм, удобным салоном и современными опциями. Он не будет королём бездорожья, но с городскими ямами и просёлками справляется уверенно. Не эпатажный — но достойный, скромный — но умелый. Именно такой автомобиль становится любимым после пары месяцев эксплуатации.

Skoda Roomster

Минивэн, который опередил время

Roomster — странный на первый взгляд, но гениальный по сути. Его необычные формы — это не дизайнерский каприз, а попытка объединить удобство компактвэна с манёвренностью хэтчбека. В результате получился автомобиль с высоким потолком, большим остеклением, сдвижными сиденьями и отличной обзорностью.

Особенно ценятся версии с атмосферным 1.6 MPI — он не требует особых затрат, легко обслуживается и прекрасно знаком мастерам. Для города, дачи, семьи или малого бизнеса Roomster — отличный выбор. Единственный его недостаток — он выглядит нестандартно, из-за чего покупатели его просто не замечают.

Mitsubishi Lancer IX

Классика, которая не сдает позиций

Lancer девятого поколения — автомобиль, который стал культовым. Простая, но надёжная конструкция, острое рулевое управление, сбалансированная подвеска и вечный атмосферник на 1,6 литра делают его отличным выбором для тех, кто ищет "рабочую лошадку" с характером.

Он переваривает 92-й бензин, требует минимального обслуживания и при этом стабильно проходит по 300-400 тыс. км без серьёзных проблем. Да, кузов склонен к коррозии, особенно в регионах с суровыми зимами, но если вовремя обработать — прослужит ещё долго. Lancer IX — это живой, честный и очень драйвовый автомобиль.

Ford Mondeo IV

Незаметный бизнес-класс

Четвёртый Mondeo получился настолько сбалансированным, что о нём не говорят — просто ездят. Модель предлагает великолепную управляемость, просторный салон, добротную шумоизоляцию и линейку надёжных моторов. Двигатели 2.0 и 2.3 литра отлично тянут кузов и не требуют изысков в обслуживании. А версия с 2.0 Ecoboost — настоящий скрытый спорткар с разгоном до 100 км/ч за 7,5 секунд.

Основной минус — стоимость оригинальных деталей. Но если ухаживать за машиной и не пренебрегать регламентом, то поломок будет минимум. Mondeo IV — идеальный вариант для тех, кто хочет комфорта, уверенности и стиля без лишней шумихи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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