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Электромобили и гибриды: Renault готовит двойной удар по рынку

3:26
Авто

Городской минимализм и стратегический сдвиг: Renault готовит революцию в B-сегменте
Renault готовится встряхнуть рынок компактных автомобилей в конце 2025 года, представив сразу два долгожданных хита: новое поколение электромобиля Twingo IV и стратегически важную Clio VI.

Renault
Фото: commons.wikimedia.org by ludovic from Guissény. (Bretagne, Finistère), France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Renault

Обе модели должны не просто обновить устоявшиеся форматы, но и задать новые стандарты для доступных городских автомобилей, особенно в условиях стремительного роста конкуренции.

Twingo IV: возвращение культовой малютки

Новейший Renault Twingo IV, согласно заявлению бренда, сохранит дух оригинала. Его серийная версия практически не будет отличаться от концепта: пропорции, силуэт и "фирменный" стиль останутся. Однако ради снижения себестоимости были упрощены формы бамперов, капота, порогов и ручек.

Электромобиль получит компактную батарею без функции быстрой зарядки в базовой версии — разумный компромисс, учитывая цену от 19 900 евро. Twingo создан для городской среды, где на первый план выходят экономичность, практичность и ежедневное удобство. Зарядка — только от бытовой розетки или станции с мощностью 7,4-11 кВт. Дальние поездки — не его стихия, и это подчёркивает его предназначение как второго автомобиля в семье.

Чтобы компенсировать высокую цену для своего класса, Renault, по слухам, планирует агрессивную политику аренды, что должно привлечь молодую аудиторию и городской флот каршеринга.

Clio VI: новая глава в истории Renault

Если Twingo — это городской эксперимент, то Renault Clio VI — стратегический вызов. Этот автомобиль — не просто обновление. Это репутационная миссия. Clio — исторический бестселлер марки, и любое изменение вызывает напряжение в штаб-квартире бренда.

Шестое поколение Clio примет новую стилистику в духе концепта Emblème: более скульптурные формы, выраженный задний свес, аэродинамичные линии и современную световую подпись. При этом Clio сохранит длину около 4,05 метра и будет построен на улучшенной платформе текущего поколения — из соображений экономии.

Салон — совсем другой уровень. Renault заявляет о технологической революции: собственная ОС с Google-интерфейсом, виртуальный помощник Reno, экологичные материалы и эргономика из более дорогих моделей марки.

Clio VI будет предлагаться с широкой гаммой двигателей: от доступного микрогибрида до полноценного гибрида и 100% электроверсии с LFP-батареей. Возможна и версия с увеличенным запасом хода, а также спортивная модификация — в ответ на активность конкурентов, особенно Peugeot 208.

Вектор на доступность и технологии

Renault уверенно входит в "добродетельный цикл": вместо гонки за автономностью — ставка на продуманный функционал, городской ритм и цифровые инновации. Обе модели должны появиться в конце 2025 года, и хотя ставки высоки, по первым данным, компания идёт в верном направлении.

Уточнения

Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. Штаб-квартира компании находится в городе Булонь-Бийанкур, недалеко от Парижа. Входит в Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год Renault заняла 644-е место.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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