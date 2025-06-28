Не для семьи, а для дела: этот внедорожник превращается в мастерскую на колёсах

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Пока весь автопром гонится за экранами и глянцем, Toyota идёт в другую сторону — к простоте, выносливости и максимальной проходимости.

Фото: Freepik by r3dmax, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Toyota Land Cruiser AT37

Land Cruiser Commercial — новая рабочая версия легендарного внедорожника, созданная не для городских пробок, а для настоящей работы: стройка, лес, бездорожье. У него всего два места, зато — огромный грузовой отсек на 2000 литров. Всё заднее пространство очищено от сидений и лишнего комфорта, чтобы освободить место для полезной нагрузки.

Универсал 4x4, которому не нужен диван

Урезанная компоновка делает его ближе к утилитарным универсалам, чем к SUV. В длину багажник — 1,68 м, ширина — 1,29 м, высота — 1,09 м. Поместится и европоддон, и раскладная кухня для кемпера. Пол — усиленный, есть жёсткая перегородка между кабиной и грузом.

Механика для тех, кто не шутит

Под капотом — 2,8-литровый турбодизель на 204 л. с. и 500 Нм. Коробка — 8-ступенчатый автомат. Подключаемый полный привод, блокировки дифференциалов, короткая передача и просвет в 20,5 см делают его идеальным для бездорожья. Он проходит 70-сантиметровые броды и легко буксирует прицеп до 3,5 тонн.

Кому подойдёт

Этот Land Cruiser создан для тех, кому нужна надёжная и мощная база: фермеров, монтажников, лесников, спасателей. А ещё - для тех, кто мечтает собрать на его базе кемпер или передвижную мастерскую.

Пока только в Британии

Модель уже продаётся в Великобритании за 52 729 фунтов, но в другие страны пока не поставляется. Однако логика подсказывает — скоро и Европа скажет: "Нам такое тоже надо".

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе

