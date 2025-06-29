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Одна запчасть — пять вариантов: как не запутаться и не купить подделку

3:16
Авто

Выбор запчастей — это не просто задача "по артикулу". Это решение, которое напрямую влияет на работу автомобиля, его надёжность и, самое главное, вашу безопасность. Один некачественный рычаг или неподходящая тормозная колодка — и машина может повести себя на дороге совсем не так, как вы ожидаете. Чтобы избежать ошибок, важно разобраться в типах запчастей и знать, где можно сэкономить, а где — категорически нет.

ремонт автомобиля
Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain
ремонт автомобиля

Какие бывают автозапчасти

Оригинальные — это те самые детали, которые устанавливаются на конвейере. Они всегда идут в брендированной упаковке автопроизводителя, на 100% совместимы с машиной, но и стоят дороже всех остальных.

OEM — это детали, произведённые по заказу автоконцерна. По сути, они те же оригинальные, но без фирменной наклейки. Многие бренды доверяют производство "своих" деталей сторонним компаниям, поэтому такие компоненты зачастую ничем не уступают оригиналу.

Aftermarket — это аналоги, выпускаемые сторонними производителями без участия автоконцерна. Тут всё зависит от бренда и качества конкретного изделия: бывают достойные, а бывают — крайне сомнительные.

Контрактные — запчасти, которые сняты с автомобилей, уже бывших в эксплуатации. Это могут быть оригиналы в хорошем состоянии, но их ресурс уже частично выработан.

Восстановленные — бывшие в употреблении детали, прошедшие заводскую или кустарную реставрацию. Их качество во многом зависит от профессионализма того, кто их восстанавливал.

Когда не стоит экономить

Есть узлы, на которых экономия может обернуться серьёзными последствиями. Это тормоза, рулевое управление, подвеска, моторные опоры, топливные системы. Здесь важно использовать либо оригинальные, либо проверенные OEM-компоненты.

Одна некачественная колодка может увеличить тормозной путь, а слабый подшипник — развалиться на скорости. Такие риски абсолютно не оправданы, даже если цена кажется привлекательной.

Когда можно выбрать аналог

В менее критичных местах — например, втулки стабилизаторов, пластиковые элементы или детали внутренней отделки — можно смело рассматривать хорошие аналоги. Главное — покупать у проверенных поставщиков, смотреть сертификаты и, при возможности, консультироваться со специалистами.

Где покупать запчасти безопасно

Лучше всего — у официальных дилеров, сертифицированных магазинов или крупных маркетплейсов, где есть гарантия возврата и поддержка. Избегайте сомнительных сайтов и объявлений от частников без документов. Даже новая деталь без происхождения — это потенциальный риск.

Автозапчасти — это не тот случай, где "и так сойдёт". Даже самый надёжный автомобиль может выйти из строя, если установить некачественный компонент. Умный подход — это когда вы точно знаете, за что платите, и готовы инвестировать в безопасность. Лучше один раз выбрать правильно, чем потом платить дважды — и за ремонт, и за нервы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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