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Два похожих датчика, две разные беды: как не перепутать уровень и давление масла

3:30
Авто

Многие автомобилисты до сих пор путают два важных компонента системы контроля за состоянием моторного масла — датчик давления и датчик уровня. Несмотря на то, что оба элемента связаны с одной и той же технической жидкостью, выполняют они принципиально разные задачи. И если спутать их значения, можно оказаться в неприятной и даже опасной ситуации на дороге.

приборная панель автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
приборная панель автомобиля

Что измеряет датчик уровня масла

Этот датчик отвечает за контроль объема масла в поддоне двигателя. Его задача — сообщить водителю, достаточно ли смазки для нормальной работы всех узлов. В одних автомобилях датчик передаёт данные на бортовой компьютер, и информация отображается на приборной панели. В других — его вовсе нет, и водителю приходится полагаться на старый проверенный способ — щуп. Несмотря на кажущуюся простоту, этот элемент системы играет важную роль, особенно при повышенном расходе масла или утечках, которые не всегда сразу заметны.

Что делает датчик давления масла

В отличие от уровня, датчик давления фиксирует, насколько эффективно масло циркулирует в системе. Масляный насос создает необходимое давление, чтобы смазка достигала всех трущихся деталей двигателя. Если давление падает — это означает, что масло либо не доходит до узлов, либо подаётся слишком слабо. А это уже угроза перегрева и ускоренного износа. Именно поэтому датчик давления присутствует практически в каждом автомобиле, независимо от комплектации.

Как понять, в чём проблема

При включённом двигателе на приборной панели может загореться индикатор в виде маслёнки. Это тревожный сигнал, который требует немедленного внимания. В одних моделях он один, в других предусмотрены два цвета: жёлтый символизирует пониженный уровень масла, а красный — падение давления в системе. В любом случае первым делом следует остановиться, заглушить мотор и проверить щуп — при недостаточном объёме масла стоит долить его до нормы.

Когда нужно ехать в сервис

Если уровень масла в норме, но индикатор продолжает гореть или загорается снова после запуска — нельзя продолжать движение. Это может означать неисправность насоса, засор масляных каналов, проблемы с фильтром или выход из строя самого датчика давления. Любая из этих неисправностей может привести к дорогостоящему ремонту, вплоть до капитального восстановления двигателя.

Почему важно различать датчики

Путаница между датчиком уровня и датчиком давления — не просто техническая мелочь. Неверная реакция на предупреждающие сигналы может привести к тому, что мотор продолжит работать "всухую", что быстро приведёт к фатальному износу. Поэтому важно знать, какие именно сигналы подаёт ваша машина, и что они означают.

Датчики давления и уровня масла — это не дублирующие, а дополняющие друг друга элементы. Один показывает, сколько масла в системе, а другой — насколько хорошо оно выполняет свою основную функцию. И оба требуют внимания. Следите за их сигналами, регулярно проверяйте щуп и не откладывайте визит в сервис, если что-то вызывает сомнения — это поможет сохранить ресурс двигателя и избежать больших расходов в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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