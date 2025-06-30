Главный компонент моторного масла, который может спасти ДВС от поломки

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Двигатель автомобиля с пробегом свыше 100-150 тысяч километров — это не приговор, а повод внимательнее отнестись к уходу. Такой мотор способен служить долго, если обеспечить ему правильные условия эксплуатации и техническую поддержку. Особое внимание стоит уделить борьбе с трением — основной причиной износа в возрастных агрегатах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Что говорит статистика

Средний возраст легкового автомобиля в России приближается к 15 годам. С возрастом детали двигателя начинают изнашиваться быстрее, и без дополнительной защиты срок службы может стремительно сокращаться. В таких условиях особенно важно правильно подбирать моторное масло и следить за его свойствами.

Молибден: защита в масле

Одним из наиболее эффективных компонентов современных смазочных составов стал молибден — точнее, его органическая форма. В современных маслах он выступает как модификатор трения, создавая тончайшую, но прочную плёнку на поверхности деталей двигателя. Это снижает износ и обеспечивает защиту даже в моменты, когда масляная плёнка ещё не успела сформироваться, например, при холодном запуске.

Почему это важно

Особенность моторов с большим пробегом в том, что у них уже нет прежнего запаса прочности. А значит, каждый холодный запуск или нагрузка без полноценной смазки может быть критичной. Присадки нового поколения на основе молибдена позволяют сохранить ресурс даже в сложных условиях. Они не вызывают коксования и совместимы с современными типами моторных масел.

Если ваш автомобиль уже не молод, это не повод отказываться от его эксплуатации. Важно лишь перейти на осознанный подход к обслуживанию. Качественное масло с современными присадками, такими как молибден, — это простое, но эффективное решение, которое поможет продлить срок службы двигателя без капитального ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

