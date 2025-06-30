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Незаметный враг двигателя: когда масляные отложения становятся опасными

3:04
Авто

Со временем даже самый надёжный мотор накапливает следы износа и загрязнений. Внутри образуются нагар, отложения, лаковые плёнки — всё это ухудшает смазку, мешает теплоотводу и ускоряет износ, особенно в поршневой группе и системе ГРМ. Чтобы защитить двигатель, многие водители прибегают к промывке мотора перед заменой масла. Но нужно ли это делать всегда? Нет. А вот в ряде ситуаций — однозначно да.

щуп моторного масла
Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
щуп моторного масла

Когда стоит задуматься о промывке двигателя

Если использовалось некачественное масло, не соответствующее допускам, двигатель почти наверняка уже содержит грязевые отложения. Особенно если масло было дешёвым, не подходило по вязкости или не имело нужного пакета присадок.

Следующий тревожный сигнал — видимые загрязнения. Достаточно снять крышку маслозаливной горловины: если на внутренней стороне виден чёрный налёт или лаковая плёнка — значит, мотор изнутри уже "забивается". Промывка поможет смягчить последствия.

Если замена масла откладывалась дольше положенного, особенно при езде в городе с пробками, короткими поездками или при использовании прицепа, внутри могли образоваться осадки и сгустки. Перед заливкой свежего масла полезно промыть систему, чтобы новое не загрязнилось с первого запуска.

Особое внимание стоит уделить автомобилям с неизвестной историей обслуживания. Если вы только приобрели машину и не уверены, какое масло лили до вас — промывка будет хорошей профилактикой, особенно перед переходом на новое масло или другой бренд.

Если мотор перегревался, масло могло "сгореть" и оставить после себя углеродистые отложения. Это особенно критично в зоне поршней и клапанов. Промывка поможет очистить остатки и защитить двигатель от закоксовки.

Смешивание масел разных типов (например, синтетики и минералки) может вызвать химические реакции, осадок и даже изменение вязкости. Если вы не уверены в совместимости, лучше промыть мотор и залить однородное свежее масло.

Как это делается

Для промывки используют специальные жидкости или промывочные масла. В первом случае добавка заливается в старое масло перед сливом, мотор работает 5-10 минут на холостых, затем всё сливается вместе с загрязнениями. Во втором случае промывочное масло заливается отдельно, и двигатель коротко работает в щадящем режиме. После этого заливается обычное масло и меняется фильтр.

Злоупотреблять не стоит

Промывать мотор при каждой замене масла не нужно. Особенно это вредно для старых двигателей с большим пробегом: промывка может "размылить" отложения, нарушить герметичность и вызвать течи. Такой способ хорош только при явных показаниях или по рекомендации специалиста.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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