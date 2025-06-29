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Неубиваемые: машины, что проезжают полмиллиона без капремонта

2:25
Авто

Боязнь пробега — первая причина, по которой покупатели сторонятся подержанных машин. Но цифры на одометре не всегда говорят о бедах под капотом. Есть модели, которые даже с внушительным километражом остаются надёжными и не требуют постоянного вмешательства. Мы собрали три таких автомобиля: разные по характеру, но одинаково выносливые.

2014 Toyota Prius
Фото: commons.wikimedia.org by OSX, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
2014 Toyota Prius

BMW 5 серии F10 (2010-2017)

Комфортный, быстрый и идеально подходящий для трассы. Версии с дизельными "шестёрками", особенно 530d, показывают отличную выносливость. Автомобиль легко переваривает пробеги под 350 тысяч километров при условии нормального обслуживания. Подвеска — зона внимания, особенно в вариантах с активным рулевым. Но в целом F10 остаётся настоящим шоссе-крейсером, который не стареет на ходу.

Opel Corsa E (2014-2019)

Городской хэтчбек, который неожиданно оказался настоящим "долгожителем". Версия с 1.3 CDTI — это скромный расход и ресурс под 300 тысяч километров. Машина проста в обслуживании, недорогая в содержании и удобна для города. Слабые места — электрика и тормоза, которые могут изнашиваться быстрее, чем хочется. Но при аккуратной езде — один из самых практичных вариантов для повседневности.

Toyota Prius III (2009-2016)

Гибрид, о котором ходят легенды. Prius третьего поколения не боится пробега, пробок, ни жары, ни холода. Электромотор, e-CVT без сцепления и надёжная никель-металлгидридная батарея — всё это вместе даёт удивительную живучесть. Он не самый драйверский, не самый уютный, но точно один из самых экономичных и беспроблемных на вторичке. Пробеги за 300 тысяч — не редкость, а норма.

Не каждый подержанный автомобиль — мина замедленного действия. Есть модели, которые годами доказывают свою стойкость. Главное — не бояться цифр на спидометре, а смотреть в суть: историю обслуживания, состояние узлов и особенности конкретной версии. А уж эти три машины точно не подведут.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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