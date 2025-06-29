Машины, у которых не гниют пороги: редкий список на вторичке

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Пробег, мотор, коробка, комплектация — всё это важно при покупке подержанного автомобиля. Но один фактор часто недооценивают: состояние кузова. Особенно на российских дорогах, где зимой — соль и реагенты, а летом — влага и грязь. Выбирать стоит не только надёжный, но и стойкий к коррозии автомобиль. Есть модели, которые справляются с этим лучше других и десятилетиями остаются "сухими".

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

Volvo S60

Старые шведские седаны конца 90-х — начала 2000-х поражают сохранностью кузова. Даже при сколах и царапинах металл не цветёт. Всё благодаря оцинковке и качественной покраске. Эти машины до сих пор спокойно переживают российские зимы — главное, чтобы кузов не был восстановлен после аварии.

Audi A6 (C5 и C6)

Немецкий премиум, который не сдаётся времени. Горячее цинкование кузова помогает держать металл в идеальном состоянии даже после 15-20 лет эксплуатации. Даже если технически машина потребует внимания, "железо" останется крепким. А это одна из самых дорогих и трудоёмких статей ремонта — и здесь она исключена.

Volkswagen Passat (B6 и B7)

Passat славится не только комфортом и безопасностью, но и устойчивостью к коррозии. Если кузов не был бит и правильно обслуживался, ржавчину на нём можно не встретить даже через много лет. Главное — следить за лакокрасочным покрытием и не запускать сколы.

Renault Megane (II и III)

Французская практичность сочетается с удивительной устойчивостью к ржавчине. Megan II и III поколения неприхотливы и хорошо держат форму, даже без дополнительной антикоррозийной обработки. Главное условие — отсутствие серьёзных кузовных ремонтов в прошлом.

BMW 5 серии (E60)

Один из самых стойких кузовов в истории марки. Даже у машин с солидным возрастом и пробегом почти нет очагов коррозии. Высокое качество сборки и антикоррозийной защиты позволяют этим автомобилям выглядеть на уровне и спустя два десятилетия. Если нужен премиальный седан, который не боится ржавчины — E60 точно стоит внимания.

Коррозия — медленный, но беспощадный враг. Она не только портит внешний вид, но и может разрушить кузов до опасного состояния. Выбирая автомобиль с пробегом, не забывайте смотреть не только под капот, но и под днище. Эти модели — не панацея, но их кузова показывают отличную выносливость на практике.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

