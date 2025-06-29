BMW, которые могут разорить владельца: 5 рискованных моделей

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Инженерная точность, спортивность и статус — всё это ассоциируется с BMW. Но не каждая модель бренда одинаково хороша в плане долгосрочной надёжности. Некоторые из них способны доставить удовольствие от вождения, а заодно — проблемы на сервисе и счета на десятки тысяч. Вот пять автомобилей BMW, которые стоит покупать только с пониманием возможных последствий.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BMW X5

BMW 550i (F10, 2011-2013)

Всё выглядит идеально: стильный бизнес-седан, более 400 л. с., плавность и динамика. Но под капотом — проблемный мотор N63 первого поколения. Среди характерных неисправностей: растягивающаяся цепь ГРМ, перегревающиеся турбины, повышенный расход масла, нестабильная работа зажигания и регулярные визиты к электрикам. Отличное авто, когда оно работает — и дорогое, когда нет.

BMW 745i / 750i (E65/E66, 2002-2008)

Флагман 2000-х поражал на старте: революционный дизайн, iDrive, масса инноваций. Но всё это сопровождалось нестабильной электроникой, сложностями с трансмиссией и массовыми сбоями в системах комфорта. Даже дилеры нередко не знали, как устранить некоторые поломки. Владельцам E65 часто требовалось не терпение, а опыт инженера.

BMW X5 xDrive50i (E70 LCI, 2010-2013)

Массивный кроссовер с тем же мотором N63, что у 550i, но в более тяжёлом кузове. Турбокомпрессоры нередко выходят из строя от перегрева, пневмоподвеска требует внимания, а раздатка и электроника добавляют сюрпризов. Некоторые владельцы признавались: за пару лет на ремонт уходило больше, чем на покупку самого авто.

BMW 335i (E90/E92, 2007-2010)

Двигатель N54 — любимец тюнеров и тех, кто любит разгон, как у M3, но дешевле. Увы, в комплекте идут слабый ТНВД, капризные турбины, нагар на клапанах, протекающие инжекторы и "уставшая" система охлаждения. Надёжность здесь напрямую зависит от бюджета на регулярное обслуживание и профилактику.

BMW M5 (E60, 2006-2010)

Легендарный V10, 500 л. с., звук, как у болида — и уровень требований, как у гоночной команды. Двигатель S85 — это не мотор на каждый день. Износ вкладышей, чувствительная коробка SMG, поломки в системе VANOS и зависимость от частой замены масла делают эту М5 головной болью. Без глубокого понимания особенностей и постоянной заботы эта машина быстро превращается в дорогостоящую проблему.

Каждая из этих моделей — инженерное произведение, но требует продуманного подхода. Покупать их можно, но только при наличии полной сервисной истории, расширенной гарантии и готовности к вложениям. Не стоит идти на поводу у эмоций — технический прогресс без надёжности может легко обернуться разочарованием.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

