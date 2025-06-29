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Автомобили, которые не задерживаются в продаже — проверено рынком

2:57
Авто

На вторичном рынке ценятся не только дешёвые или свежие машины — ликвидность зависит от множества факторов: надёжности, стоимости обслуживания, запчастей, универсальности и даже репутации модели. Есть автомобили, которые стабильно находят новых владельцев за считаные дни. Вот подборка тех, что можно быстро продать, не уходя в минус.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Volkswagen Passat

Один из лучших вариантов для тех, кто ищет ликвидную и сбалансированную модель. Особенно хорошо уходят Passat в кузовах B6 и B7 — строгий дизайн, богатая базовая комплектация и большой выбор моторов делают эту машину востребованной как среди частников, так и у перекупщиков. Это универсал в прямом и переносном смысле: подойдёт и для семьи, и для работы, и для тех, кто любит немецкую точность.

Skoda Octavia

Один из королей вторичного рынка. Надёжность, просторный салон, удобная посадка, простой и понятный сервис — всё это делает Octavia любимцем самых разных водителей. Её покупают как молодые семьи, так и опытные таксисты, и оба этих сегмента готовы переплатить за ухоженный экземпляр. Спрос на неё устойчив, а потеря в цене минимальна.

Toyota Camry

Классика ликвидности. С 30-го кузова и вплоть до XV50 Camry прочно держится в топе самых легко продаваемых машин. Надёжные атмосферные двигатели, плавный автомат, продуманный комфорт и солидный имидж делают своё дело. Машины с 2,4 и 2,5-литровыми моторами расходятся особенно быстро, а V6 — выбор тех, кто хочет максимум за минимальные деньги на вторичке.

Volkswagen Golf

Шестое и седьмое поколения — хиты рынка. Универсальность Golf давно стала легендой: надёжность, управляемость, эргономика и качество сборки на высоте. Благодаря репутации и умеренным затратам на содержание, машина практически не задерживается в продаже. Особенно ценятся версии с бензиновыми моторами и простой комплектацией.

Hyundai Solaris

В сегменте недорогих машин — безоговорочный фаворит. Solaris покупают быстро, особенно "живые" экземпляры без вложений. Прост в обслуживании, отлично известен СТО и механикам, подходит и для личного пользования, и для работы в такси. Это один из немногих бюджетников, который уверенно держит цену и не теряет популярности даже с возрастом.

Вывод прост: ликвидность — это не случайность, а совокупность проверенных качеств. Если вы выбираете автомобиль не только "для себя", но и с мыслью о дальнейшей продаже, эти модели — беспроигрышный вариант.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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