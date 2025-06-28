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Светофор запрещает, а ПДД разрешают: когда можно ехать на красный

2:13
Авто

Водители привыкли: красный свет — стоять. Но есть ситуации, когда движение на запрещающий сигнал не просто возможно, а прямо предусмотрено правилами. Их немного, но знать их стоит каждому, кто хочет избежать штрафов и недоразумений.

светофор
Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
светофор

Сигнал регулировщика — выше светофора

Если на перекрёстке работает регулировщик, его указания имеют приоритет. Даже если горит красный, но инспектор разрешает движение — ехать можно и нужно. В ПДД прямо указано: сигналы человека важнее автоматической регулировки. Главное — не перепутать его жесты и заранее понимать, что он показывает.

Завершение начатого манёвра

Ещё одна ситуация — завершение поворота. Допустим, вы въехали на перекрёсток на зелёный и ждёте, пока встречный поток освободит путь для поворота налево. Светофор уже переключился на красный, но вы обязаны завершить манёвр. Это не нарушение — а часть дорожной культуры и безопасности.

Дополнительная секция — зелёный в квадрате

Если рядом с основным красным загорается зелёная стрелка, это разрешение двигаться в указанном направлении. Даже если кажется, что "красный всё отменяет", — нет. Такая секция даёт право повернуть или проехать прямо, если это предусмотрено схемой.

Исключения в особых ситуациях

ПДД не всегда описывают каждую нестандартную ситуацию. Иногда водитель может нарушить сигнал, чтобы уступить машине скорой или избежать аварии. Это тонкие моменты, которые требуют объяснений уже после случившегося, и в каждом случае сотрудники ГИБДД рассматривают ситуацию индивидуально.

Знай, когда можно ехать

С мая 2025 года штраф за проезд на красный — 2 500 рублей, за повторное нарушение — до 7 500 рублей или лишение прав. Но знание исключений поможет не только избежать санкций, но и действовать правильно в непростой дорожной обстановке. Ведь иногда ехать на красный — это не нарушение, а обязанность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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