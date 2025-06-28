Светофор запрещает, а ПДД разрешают: когда можно ехать на красный

Водители привыкли: красный свет — стоять. Но есть ситуации, когда движение на запрещающий сигнал не просто возможно, а прямо предусмотрено правилами. Их немного, но знать их стоит каждому, кто хочет избежать штрафов и недоразумений.
Если на перекрёстке работает регулировщик, его указания имеют приоритет. Даже если горит красный, но инспектор разрешает движение — ехать можно и нужно. В ПДД прямо указано: сигналы человека важнее автоматической регулировки. Главное — не перепутать его жесты и заранее понимать, что он показывает.
Ещё одна ситуация — завершение поворота. Допустим, вы въехали на перекрёсток на зелёный и ждёте, пока встречный поток освободит путь для поворота налево. Светофор уже переключился на красный, но вы обязаны завершить манёвр. Это не нарушение — а часть дорожной культуры и безопасности.
Если рядом с основным красным загорается зелёная стрелка, это разрешение двигаться в указанном направлении. Даже если кажется, что "красный всё отменяет", — нет. Такая секция даёт право повернуть или проехать прямо, если это предусмотрено схемой.
ПДД не всегда описывают каждую нестандартную ситуацию. Иногда водитель может нарушить сигнал, чтобы уступить машине скорой или избежать аварии. Это тонкие моменты, которые требуют объяснений уже после случившегося, и в каждом случае сотрудники ГИБДД рассматривают ситуацию индивидуально.
С мая 2025 года штраф за проезд на красный — 2 500 рублей, за повторное нарушение — до 7 500 рублей или лишение прав. Но знание исключений поможет не только избежать санкций, но и действовать правильно в непростой дорожной обстановке. Ведь иногда ехать на красный — это не нарушение, а обязанность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.