Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепрофилирование отслуживших аккумуляторов: Redwood Materials готовит прорыв для ИИ
Глобальные марки уходят: хорошие иномарки становятся роскошью
Минимум дыма и сочное мясо — используйте соль крупного помола при приготовлении еды на углях
Упражнение Супермен укрепит ваши ягодицы и мышцы спины: выглядит забавно, но очень эффективно
Самозапускающийся реактор жизни: открытие, которое меняет всё
Малина сыпется с куста? Эти мелкие твари высасывают её досуха — срочно проверьте побеги
Как неправильный выбор каши с утра нарушает обмен веществ: что стоит знать каждому
Этот тренд цвета разрушает всё, что мы знали о моде — не успеете оглянуться
Машины, у которых не гниют пороги: редкий список на вторичке

Немецкая инженерия без компромиссов: автомобили, которые не подводят

2:40
Авто

Среди автомобильных символов прошлого века именно немецкие седаны и универсалы чаще всего ассоциируются с надёжностью, долговечностью и продуманной инженерией. Это те машины, которые не просто ездят — они служат десятилетиями, не теряя характера и стиля. Мы собрали три культовые модели, которые стали эталоном технической выносливости и до сих пор вызывают уважение даже у современных водителей.

BMW E30
Фото: BMW 3 Series Turbo by FotoSleuth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
BMW E30

Mercedes-Benz 190 (W201)

Этот автомобиль стал для Mercedes началом новой эры. В 1980-х компания решила выйти в компактный сегмент, и сделала это с традиционной тщательностью. Несмотря на более скромные размеры, 190-й сохранил все фирменные черты марки: устойчивость, комфорт, высокий уровень безопасности и, главное, легендарную надёжность. Особенно ценились дизельные версии с мотором OM602 — их ресурс часто превышал миллион километров без капремонта. Этот мотор стал синонимом надёжности в линейке Mercedes и доказал, что и "младший брат" S-класса может быть настоящим "Мерседесом".

BMW E30

Икона молодости, драйва и баланса — именно так запомнилось второе поколение третьей серии от BMW. Универсальная конструкция позволяла E30 быть одновременно удобным семейным автомобилем, уверенным бизнес-седаном и гоночной машиной в кузове M3. Легендарный S14 под капотом "эмки" демонстрировал надёжность наравне с динамикой, а классическая компоновка с задним приводом и продольным мотором делала вождение по-настоящему захватывающим. С хорошим уходом E30 способен пройти сотни тысяч километров, не утратив своей харизмы.

Volkswagen Passat B3

Если BMW и Mercedes делали ставку на эмоции и престиж, то Volkswagen предлагал рациональный подход — и выигрывал на массовом рынке. Passat B3 1988 года стал первым действительно современным "народным" седаном марки. Он отличался строгим дизайном без решётки радиатора, большим выбором двигателей и продуманной эргономикой. Удачные атмосферные моторы и дизели прославились надёжностью, а версия с VR6 объёмом 2,8 литра сочетала выносливость с отличной динамикой. Простота конструкции, антикоррозионная защита и ремонтопригодность обеспечили B3 культовый статус на вторичном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Последние материалы
Машины, у которых не гниют пороги: редкий список на вторичке
Как выбор расчёски влияет на текстуру и блеск волос
Секрет клубничных грядок, которые дают ведро с куста — всё решает обрезка после сбора
Вздутие живота отступит: этот фрукт – ваш спаситель, кушайте его каждый день
Тайны последнего вздоха Майкла Джексона: тревожные детали вскрытия, ранения и инъекции
Поставки газа по Турецкому потоку: какие страны останутся на этом маршруте
Немецкая инженерия без компромиссов: автомобили, которые не подводят
Татьяна Лазарева** удивила подписчиков: зачем она лизнула стену в Венеции?
Собаки умеют подслушивать: ваш питомец давно знает, что вы сказали "гулять" — он просто ждал
Спортивная привычка за 21 день: работает ли этот метод и что говорит наука
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.