Немецкая инженерия без компромиссов: автомобили, которые не подводят

2:40 Your browser does not support the audio element. Авто

Среди автомобильных символов прошлого века именно немецкие седаны и универсалы чаще всего ассоциируются с надёжностью, долговечностью и продуманной инженерией. Это те машины, которые не просто ездят — они служат десятилетиями, не теряя характера и стиля. Мы собрали три культовые модели, которые стали эталоном технической выносливости и до сих пор вызывают уважение даже у современных водителей.

Фото: BMW 3 Series Turbo by FotoSleuth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ BMW E30

Mercedes-Benz 190 (W201)

Этот автомобиль стал для Mercedes началом новой эры. В 1980-х компания решила выйти в компактный сегмент, и сделала это с традиционной тщательностью. Несмотря на более скромные размеры, 190-й сохранил все фирменные черты марки: устойчивость, комфорт, высокий уровень безопасности и, главное, легендарную надёжность. Особенно ценились дизельные версии с мотором OM602 — их ресурс часто превышал миллион километров без капремонта. Этот мотор стал синонимом надёжности в линейке Mercedes и доказал, что и "младший брат" S-класса может быть настоящим "Мерседесом".

BMW E30

Икона молодости, драйва и баланса — именно так запомнилось второе поколение третьей серии от BMW. Универсальная конструкция позволяла E30 быть одновременно удобным семейным автомобилем, уверенным бизнес-седаном и гоночной машиной в кузове M3. Легендарный S14 под капотом "эмки" демонстрировал надёжность наравне с динамикой, а классическая компоновка с задним приводом и продольным мотором делала вождение по-настоящему захватывающим. С хорошим уходом E30 способен пройти сотни тысяч километров, не утратив своей харизмы.

Volkswagen Passat B3

Если BMW и Mercedes делали ставку на эмоции и престиж, то Volkswagen предлагал рациональный подход — и выигрывал на массовом рынке. Passat B3 1988 года стал первым действительно современным "народным" седаном марки. Он отличался строгим дизайном без решётки радиатора, большим выбором двигателей и продуманной эргономикой. Удачные атмосферные моторы и дизели прославились надёжностью, а версия с VR6 объёмом 2,8 литра сочетала выносливость с отличной динамикой. Простота конструкции, антикоррозионная защита и ремонтопригодность обеспечили B3 культовый статус на вторичном рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

