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Секреты нового Mercedes-AMG GT XX: 5 минут зарядки — 400 км хода

3:42
Авто

Компания Mercedes-AMG представила концепт-кар GT XX — предвестник новой эры бренда, построенный на электрической платформе AMG. EA. Автомобиль не только поражает мощностью в 1000 кВт (примерно 1360 л. с.), но и демонстрирует технологические амбиции AMG: от инновационных аккумуляторов до имитации легендарного звука V8.

Mercedes-AMG
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-AMG

GT XX дебютировал с тремя электромоторами, два из которых расположены на задней оси, а третий — на передней. При малой нагрузке передний двигатель может отключаться, снижая механическое сопротивление. Благодаря системе интеллектуального полного привода и быстрой передаче крутящего момента, управляемость обещает быть суперкаровской.

GT XX оснащён аккумулятором ёмкостью 114 кВт·ч, созданным в сотрудничестве с инженерами подразделения Formula 1. Он включает 3000 ячеек с катодами NCMA (никель, кобальт, марганец, алюминий) и анодом из кремния. Но главное — это сверхбыстрая зарядка постоянным током до 850 кВт. По заявлению AMG, всего 5 минут подключения — и 400 км хода обеспечены.

Электрическая система работает при напряжении свыше 800 вольт, что делает GT XX одним из самых технологичных электрокаров в мире, значительно превосходящим нынешние зарядные возможности большинства стран.

Вдохновение — от C111 до Vision AMG

Внешне GT XX отсылает к экспериментальному Mercedes C111 и концептам последнего десятилетия. Коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,198 Cd, что достигнуто благодаря инновационным решениям: двери без рам, утопленные ручки, аэродинамические зеркала и уникальные 21-дюймовые колёса с активными лопастями, которые открываются для охлаждения тормозов и закрываются на высокой скорости для снижения сопротивления.

В задней части GT XX — нет заднего стекла, как у Polestar 4. Светодиодная панель из 730 LED-элементов объединяет шесть круглых фонарей и может передавать различные визуальные сигналы. Активный спойлер работает как воздушный тормоз в тандеме с углеродным диффузором.

Интерьер из биотехнологий и гонок

Внутри — футуристическое минималистичное пространство, сочетающее биотехнологичную кожу (из переработанных шин GT3), ручки из биошёлка и штурвал в стиле AMG One. Два экрана — 11,25 и 14 дюймов — работают на фирменной ОС MBUX.

Чтобы угодить поклонникам классического AMG-звучания, GT XX использует внешнюю акустическую систему из восьми динамиков, встроенную в фары, имитируя голос легендарного V8.

GT XX на 150 мм длиннее нынешнего AMG GT: его длина — 5204 мм, ширина — 2130 мм, высота — 1317 мм. Это полноразмерный флагман, который показывает, каким будет следующий электрический седан AMG. После него ожидается и электрический внедорожник на той же платформе.

Уточнения

Mercedes-AMG (от нем. Hans Aufrecht, Erhard Melcher из Großaspach), чаще употребляемое в сокращённом варианте AMG — подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Mercedes-Benz Group, и осуществляющее производство более мощных и спортивных серийных моделей (или модификаций) компании, выпуск и доработку двигателей внутреннего сгорания, а также собственных гоночных автомобилей и представление интересов марки Mercedes-Benz в автоспорте.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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