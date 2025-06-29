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Двигатель на века: моторы, которые не боятся пробега

2:55
Авто

В эпоху технологичных моторов с турбинами, прямым впрыском и форсировкой под завязку надёжность всё чаще отходит на второй план. Но есть и другие примеры — простые атмосферники, которые стабильно выхаживают по 400-500 тысяч километров без капремонта. Их секрет — не в мощности, а в выверенной конструкции и заботливом отношении со стороны владельца.

Toyota RAV4
Фото: Wikipedia by TTTNIS is licensed under Общественное достояние
Toyota RAV4

Renault K4M

Атмосферный мотор объёмом 1,6 литра со скромной мощностью и проверенным временем конструктивом. Блок — чугунный, привод ГРМ — ременной, клапаны — с гидрокомпенсаторами. Этот двигатель ставился на Logan, Sandero, Duster, Lada Largus и многие другие модели. Своевременная замена ремня и спокойный стиль вождения легко дают до 500 тысяч километров пробега.

Kia-Hyundai G4FA и G4FC

Корейские двигатели объёмом 1,4 и 1,6 литра активно используются в такси — а значит, ежедневно проходят большие расстояния. У них алюминиевый блок и цепной привод ГРМ. Моторы беспроблемные, но требуют ручной регулировки клапанов, так как гидрокомпенсаторы отсутствуют. В остальном — настоящие трудяги, которые способны служить сотнями тысяч километров при нормальном обслуживании.

Volkswagen BSE

1,6-литровый мотор на 8 клапанов без наворотов, но именно это делает его надёжным. У него алюминиевый блок с чугунными гильзами, гидрокомпенсаторы и ременной привод ГРМ. Простота конструкции позволила BSE прославиться как один из самых выносливых моторов VW. Устанавливался на Golf, Jetta, Passat — и часто работает без серьёзного ремонта до 400 тысяч километров и выше.

Toyota 2AR-FE

Этот двигатель мощностью до 184 л. с. — пример того, как грамотно реализован компромисс между производительностью и надёжностью. Цепной привод, алюминиевый блок, фазовращатели, рабочий диапазон под 92-й бензин. Ставился на Camry, RAV4, Highlander и некоторые Lexus. Если соблюдать регламент и не допускать перегрева, ресурс легко превышает 500 тысяч километров.

Peugeot TU5JP4

Французский двигатель объёмом 1,6 литра — классика жанра. Чугунный блок, гидрокомпенсаторы, ременной привод — никаких сложностей. Использовался на множестве моделей Peugeot и Citroёn. Удачная конструкция и невысокая форсировка обеспечили TU5JP4 репутацию одного из самых живучих моторов в классе.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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