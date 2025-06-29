Торможение двигателем возможно и на автомате — вот как это работает

Многие считают, что торможение двигателем возможно только на автомобилях с механической коробкой. Это распространённое заблуждение. Современные автоматы также позволяют замедляться мотором, и делают это вполне эффективно — особенно в ситуациях, когда важно снизить нагрузку на тормозную систему или повысить управляемость.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Что такое торможение двигателем

Когда водитель отпускает педаль газа и включает пониженную передачу, двигатель начинает замедлять колёса за счёт внутреннего сопротивления. При этом автомобиль теряет скорость без участия тормозов. Такой режим особенно полезен на длительных спусках, при движении по скользким дорогам или в случае отказа тормозной системы.

Зачем это нужно в реальной езде

Торможение двигателем пригодится, если вы:

едете по крутому спуску и не хотите перегревать тормоза;

буксируете прицеп и нуждаетесь в дополнительной устойчивости;

попали на скользкую или обледеневшую дорогу;

хотите сэкономить ресурс тормозных колодок.

В обычной городской езде эффект может быть не столь выражен, но в критических ситуациях он способен серьёзно выручить.

Как включить торможение двигателем на АКПП с ручным режимом

Большинство современных автоматов имеют ручной или спортивный режим переключения передач. В этом случае:

переведите рычаг в ручной режим прямо во время движения;

поочерёдно понижайте передачи кнопками или селектором, выдерживая паузы по 2-3 секунды;

контролируйте обороты двигателя и не допускайте их чрезмерного роста.

Такой способ позволяет водителю самому управлять передачами и использовать торможение мотором точно там, где это нужно.

Если у вас коробка с фиксированными режимами D3/D2/L

На старых АКПП, где нет ручного режима, можно использовать обозначенные пониженные диапазоны:

переключайтесь с D на D3, затем на D2 и только потом на L;

не включайте слишком низкий режим на высокой скорости — это может повредить коробку;

ориентируйтесь на звуковые и оборотные показатели мотора.

Этот способ тоже позволяет эффективно замедляться без постоянного использования тормозов.

Что даёт торможение двигателем

Такой приём уменьшает износ тормозных колодок, снижает риск перегрева тормозной системы, помогает плавно сбрасывать скорость и повышает устойчивость машины в сложных условиях. Главное — действовать без резкости и понимать, как устроена трансмиссия вашего автомобиля.

Торможение двигателем — это не пережиток "механики", а полезный навык, доступный и на автомате. Он помогает беречь машину и контролировать её на дороге. Используйте его, когда это действительно нужно — и автомобиль ответит вам уверенностью и надёжностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

