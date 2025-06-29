Торможение двигателем возможно и на автомате — вот как это работает

Многие считают, что торможение двигателем возможно только на автомобилях с механической коробкой. Это распространённое заблуждение. Современные автоматы также позволяют замедляться мотором, и делают это вполне эффективно — особенно в ситуациях, когда важно снизить нагрузку на тормозную систему или повысить управляемость.
Когда водитель отпускает педаль газа и включает пониженную передачу, двигатель начинает замедлять колёса за счёт внутреннего сопротивления. При этом автомобиль теряет скорость без участия тормозов. Такой режим особенно полезен на длительных спусках, при движении по скользким дорогам или в случае отказа тормозной системы.
Торможение двигателем пригодится, если вы:
В обычной городской езде эффект может быть не столь выражен, но в критических ситуациях он способен серьёзно выручить.
Большинство современных автоматов имеют ручной или спортивный режим переключения передач. В этом случае:
Такой способ позволяет водителю самому управлять передачами и использовать торможение мотором точно там, где это нужно.
На старых АКПП, где нет ручного режима, можно использовать обозначенные пониженные диапазоны:
Этот способ тоже позволяет эффективно замедляться без постоянного использования тормозов.
Такой приём уменьшает износ тормозных колодок, снижает риск перегрева тормозной системы, помогает плавно сбрасывать скорость и повышает устойчивость машины в сложных условиях. Главное — действовать без резкости и понимать, как устроена трансмиссия вашего автомобиля.
Торможение двигателем — это не пережиток "механики", а полезный навык, доступный и на автомате. Он помогает беречь машину и контролировать её на дороге. Используйте его, когда это действительно нужно — и автомобиль ответит вам уверенностью и надёжностью.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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