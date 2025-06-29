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Моторное масло 100 лет назад: грязное, густое и без фильтров

2:43
Авто

Сегодня замена моторного масла — это рутинная процедура раз в 7-15 тысяч километров. Но ещё сто лет назад это было грязное, частое и жизненно важное дело, без которого двигатель мог "умереть" за пару поездок. Чтобы понять, насколько сильно всё изменилось, стоит заглянуть в эпоху 1920-х.

Моторное масло
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
Моторное масло

Когда масло было одноразовым

Моторные масла тех лет представляли собой простейшие минеральные смеси. Никаких моющих присадок, низкая устойчивость к окислению, быстрая потеря свойств. В результате масло требовало замены каждые 800-1600 километров. И это — в лучшем случае. При езде по пыльным дорогам или в жару масло сливали сразу после поездки.

Почему так часто

Ресурс масла ограничивался сразу несколькими причинами. Во-первых, качество масла было низким — оно темнело, густело и "умирало" за считаные часы работы. Во-вторых, двигатели были грубыми и неэкономичными — они потребляли масло вместе с топливом. В-третьих, отсутствовали полноценные фильтры. Всё, что попадало в масло — металл, сажа, пыль — оставалось в системе. Ну и сами моторы не отличались точностью: большие зазоры, слабые уплотнения, минимум герметичности. Масло быстро вытекало, испарялось, выдавливалось.

Гараж, руки, лейка

О специальных сервисах речь почти не шла — замена масла происходила прямо в гараже или на обочине. Всё делалось вручную: слив через пробку, промывка системы, заливка нового масла, чаще всего из канистры, которую водитель возил с собой. И обязательно — тряпки, перчатки и терпение.

Что изменилось

Сегодняшнее моторное масло — это химически точный продукт, рассчитанный на экстремальные температуры, нагрузки и сотни часов работы. Оно не только смазывает, но и очищает, охлаждает и защищает. В составе — комплекс присадок, работающий даже в тяжёлых условиях. Сами двигатели стали герметичнее, точнее и эффективнее. Добавьте сюда системы фильтрации и контроля, и получится надёжная связка, которая требует обслуживания в десятки раз реже.

Теперь замена масла — не вопрос выживания, а элемент профилактики. Не 1000 километров, а 10-15 тысяч. Не каждый месяц, а пару раз в год. Прогресс налицо — и он пахнет не гарью, а чистым, золотистым маслом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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