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Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла

2:25
Авто

Правильный уровень моторного масла — это не формальность, а основа надёжной работы двигателя. От этого показателя зависит стабильная смазка, охлаждение и защита всех трущихся узлов. Как ни странно, опасны не только нехватка, но и избыток масла. Найти баланс — значит продлить ресурс мотора и избежать ненужных трат.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Не меньше и не больше

На масляном щупе есть две метки: минимум и максимум. Рабочей считается зона между ними, но по-настоящему оптимальный уровень — чуть выше середины. Это безопасная зона: масло не уйдёт при перегревах, и насосу будет из чего брать даже при резких поворотах и торможениях.

Если масла слишком мало, его объёма не хватает для стабильной работы насоса. Особенно опасно это при движении с перегрузкой или в поворотах: насос может схватить воздух, и двигатель начнёт работать всухую. Такое "масляное голодание" быстро приводит к перегреву и износу, а иногда — к заклиниванию.

Перелив — не запас, а угроза

Популярное мнение "чуть больше — не страшно" ошибочно. Избыточное масло создаёт собственные проблемы. Коленвал начинает его вспенивать, давление в картере растёт, и сальники не выдерживают. Масло может пойти в цилиндры, что приведёт к закоксовке, повышенному расходу, ошибкам по детонации и загрязнению катализатора.

В особо запущенных случаях избыток масла вызывает эффект "гидроудара", особенно если двигатель уже изношен.

Как правильно проверять

Уровень масла нужно замерять после остановки, когда двигатель остыл хотя бы 10-15 минут. Автомобиль при этом должен стоять на ровной поверхности. Щуп вытирают, вставляют обратно и только потом делают контрольный замер.

Если в машине установлен электронный датчик — не игнорируйте его сигналы. Современные системы достаточно точны и заранее предупреждают о критичных значениях.

Держим баланс

Ни капли меньше, ни капли больше — так можно описать "золотую середину" уровня масла. Игра с этими значениями быстро выходит боком, даже если двигатель пока не подаёт признаков тревоги. Правильный уровень масла — это не просто деталь обслуживания, а основа здоровья вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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