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Продлить ресурс двигателя: 5 простых, но важных правил

2:49
Авто

Долговечность двигателя — не результат удачи, а итог осознанного отношения к машине. Даже самый надёжный мотор нуждается в правильном уходе, чтобы служить стабильно, без неожиданностей и дорогостоящих ремонтов. Есть простые, но эффективные принципы эксплуатации, которые действительно продлевают ресурс силовой установки.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Прогрев — движение, а не стоянка

Двигатель стоит прогревать всегда, особенно зимой. Но делать это лучше в движении. После запуска достаточно подождать, пока обороты стабилизируются, и выезжать на дорогу, избегая резких ускорений. Первые 5-10 минут двигатель должен работать в щадящем режиме, без нагрузки и высоких оборотов. Такой способ прогрева быстрее выводит мотор в рабочую температуру и снижает износ.

Масло нужно менять чаще, чем пишут

Даже качественное синтетическое масло теряет свои свойства после 7,5 тысяч километров, особенно в городских пробках. Оптимальный интервал замены — от 7 до 10 тысяч км, не более. Масло не очищает мотор "вечно" — со временем в нём накапливаются сажа, продукты горения и окисления. Если дотягивать до 15 тысяч, как советуют в рекламных брошюрах, можно просто сократить ресурс двигателя.

Качественные расходники — основа надёжности

Экономия на фильтрах может выйти боком. Дешёвый воздушный фильтр пропускает пыль, плохой масляный — не держит давление, а низкокачественный топливный — легко забивается или пропускает грязь. Воздушный фильтр меняют каждые 10-20 тысяч км, масляный — с каждой заменой масла, топливный — по регламенту или чаще, если есть сомнения в качестве топлива. Свечи зажигания тоже не вечные: пропуски зажигания вредят катализатору и перегружают мотор.

Топливо — источник риска

Некачественное топливо — частая причина серьёзных проблем. У дизельных моторов от плохой солярки может заклинить форсунку, в бензиновых — начнётся детонация. Всё это приводит к перегреву, прогару клапанов, разрушению поршней. Заправляться нужно там, где высокая проходимость и постоянный оборот — это снижает риск нарваться на "разбавленный" бензин.

Надёжность — в мелочах

Каждая мелочь имеет значение. Несвоевременная замена масла, дешёвый фильтр, заправка "на авось" — всё это убивает двигатель медленно, но верно. Следите за звуками мотора, не игнорируйте сигнальные лампы, не верьте в "неубиваемость". Забота и регулярное обслуживание — вот что реально продлевает жизнь двигателю.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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