Из-за этой ошибки шины стираются вдвое быстрее — а водитель не замечает

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Равномерный и долгий срок службы шин — не удача, а результат грамотного подхода. Именно с этим связаны рекомендации технического эксперта, напомнившего о том, как избежать преждевременного и неравномерного износа покрышек. Особенно актуальны эти советы в начале летнего сезона, когда автомобили чаще нагружаются и проезжают большее расстояние.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подкачка колеса

Давление — ключ к равномерному износу

Основная причина ускоренного износа шин — неправильное давление. Перекачанные шины изнашиваются по центру, а недокачанные — по краям. В обоих случаях ухудшается сцепление, увеличивается тормозной путь и повышается риск аварии.

Оптимальное давление указано в инструкции к автомобилю и дублируется на табличках — обычно у водительской двери или на лючке бензобака. Важно учитывать не только сезон и температуру воздуха, но и уровень загрузки машины — особенно на задней оси при дальних поездках.

Проверять давление нужно минимум раз в две недели, а также перед любым длительным маршрутом или при смене погоды.

Подвеска и тормоза — скрытые источники проблем

Неровный износ шин может быть следствием неисправностей подвески. Изношенные амортизаторы, стойки и рычаги нарушают геометрию и распределение нагрузки на покрышки. Особенно важно следить за углами установки колёс: развалом и схождением.

Если колёса отклонены от правильного положения, возникает "волочение" — шина трётся о дорожное покрытие не по траектории движения, а под углом. В результате — повышенный износ и снижение управляемости.

Неполадки в тормозной системе тоже сказываются на шинах: неравномерное торможение заставляет одно колесо испытывать избыточную нагрузку. Это проявляется в виде одностороннего износа и "лысых" зон.

Проблемы начинаются с дисков

Шины монтируются на диски, и если диск деформирован, имеет трещины, коррозию или следы сварки — ни о каком правильном монтаже речи не идёт. Шина может быть смещена относительно центра вращения, возникнет дисбаланс, а с ним — преждевременное старение покрышки.

Даже новые шины не спасут, если диски повреждены или монтаж проведён с нарушением. Биение, утечка давления и повышенная вибрация — лишь некоторые из последствий. Перед установкой всегда проверяйте диски, выбирайте сертифицированные шиномонтажи и не экономьте на балансировке.

Итог — в деталях

Продлить срок службы шин можно без дополнительных затрат — нужно лишь быть внимательнее: следить за давлением, не игнорировать признаки износа, обслуживать подвеску и тормоза, проверять состояние дисков и правильно монтировать шины. Такая профилактика не только увеличит ресурс покрышек, но и повысит вашу безопасность на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

