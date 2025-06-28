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Рынок наводнён подделками моторных масел: как не попасть на фальшивку

Авто

После ухода с российского рынка крупных производителей масел и ввода санкций, ситуация изменилась радикально. Полки автомагазинов заполнили аналоги, не всегда качественные, а то и откровенные подделки под известные бренды. По оценкам Союза автосервисов России, более половины моторных масел в продаже могут оказаться фальсификатом. И это уже не слухи — это прямая угроза для двигателя.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Как не попасться на подделку

Первое, на что стоит смотреть — это сама канистра. Этикетка должна быть чёткой, цвета — ровными, текст — легко читаемым. Любая небрежность в полиграфии или странная фактура пластика — уже тревожный признак. Упаковка обязана быть новой, не поцарапанной, с целостной пломбой. Часто фальсификат разливают в старые канистры из-под оригинальных масел — особенно популярных марок.

Дата производства и номер партии — ещё один элемент контроля. Их отсутствие или плохо нанесённая маркировка могут говорить о подделке. Обратите внимание и на адрес производителя, наличие техподдержки, сайт, работающий телефон. Не поленитесь позвонить — отсутствие ответа скажет больше, чем красивая упаковка.

Цена тоже должна настораживать. Подозрительно дешёвое масло — почти гарантированная подделка. Нормальный продукт не может стоить вдвое дешевле официальной розничной цены. А вот высокая стоимость — вовсе не гарантия качества, особенно на фоне общего дефицита.

Оценка масла визуально

Если есть возможность — посмотрите на содержимое. Настоящее моторное масло однородное, без комков, осадка, расслаивания. Запах тоже может многое рассказать: резкий или химически раздражающий аромат — повод задуматься. Масло не должно быть мутным или с хлопьями — даже при низкой температуре.

Требуйте документы

Добросовестный продавец всегда может предоставить сертификаты. Это не бюрократия, а элементарная гарантия. Если продавец уходит от вопросов или начинает оправдываться — скорее всего, перед вами фальсификат.

Где покупать — решающий момент

Лучший способ защититься — покупать масла у официальных представителей. И если уж выбирать, то лучше качественное масло от российского производителя, чем подделку под европейский бренд с сомнительной канистрой. Прямой контакт с дистрибьютором, гарантия и поддержка — всё это важно.

Поддельное масло — это не просто выброшенные деньги. Это риск перегрева, масляного голодания, задиров и капитального ремонта. И всё из-за одной неосторожной покупки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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