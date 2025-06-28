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Мотор без сюрпризов: кроссоверы, которые легко переживут 300 тысяч

3:22
Авто

При выборе кроссовера, особенно на вторичном рынке, главный вопрос — надёжность двигателя. Турбированные агрегаты выглядят привлекательно по цифрам, но на деле часто требуют внимательного обслуживания и ощутимых вложений. Поэтому многие покупатели всё чаще делают ставку на бензиновые атмосферники — простые, предсказуемые, проверенные временем. Мы собрали пять моделей с ресурсными и выносливыми моторами, которые, при должном уходе, способны проходить сотни тысяч километров без серьёзных проблем.

Кроссовер Toyota RAV4
Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кроссовер Toyota RAV4

Toyota RAV4 (4 поколение)

На большинстве машин этого поколения установлен атмосферный 2,0-литровый мотор 3ZR-FE мощностью 146 л. с. Этот двигатель способен пройти 300-400 тысяч километров. Основная слабость — риск повышения расхода масла после 100 тысяч, особенно при некачественном топливе. Но при своевременном обслуживании и адекватной эксплуатации — один из самых стабильных в классе.

Nissan X-Trail (3 поколение)

Двигатель MR20DD с непосредственным впрыском — это развитие известной линейки MR. Он рассчитан на большие пробеги (до 500 тысяч километров). Типовые проблемы появляются после 180-200 тысяч: загрязнение дроссельной заслонки, умеренное потребление масла. В остальном мотор остаётся крепким, надёжным и предсказуемым в ремонте.

Mazda CX-5 (1 поколение)

Skyactiv-G объёмом 2,0 литра — технологически сложный, но ресурсный двигатель. Его особенности — высокая степень сжатия, чувствительность к качеству бензина и важность регулярного обслуживания. Первые версии имели мелкие недоработки, но позже большинство из них были устранены. При грамотной эксплуатации ресурс переваливает за 300 тысяч.

Renault Duster (с двигателем H4M)

Бензиновый мотор H4M на 114 л. с., он же HR16DE от Nissan, известен своей простотой и неприхотливостью. Слабые места — возможный умеренный масложор и растягивающаяся цепь. Однако при плановой замене масла и использовании качественных расходников мотор может спокойно отходить более 300 тысяч километров.

Mitsubishi Outlander (3 поколение рестайлинг)

Двигатель 4B11 на 2,0 литра — один из самых "живучих" в своей категории. Его не пугает любой 92-й бензин, а ресурс составляет 300-350 тысяч и выше. Возможны вибрации, шум, необходимость в регулировке тепловых зазоров. Но глобальных проблем почти не возникает, что делает его отличным вариантом для тех, кто ценит надёжность без лишних сложностей.

Выбор в пользу атмосферника — это ставка на стабильность. Эти двигатели прощают больше ошибок, проще в обслуживании и чаще радуют владельца неубиваемым характером. Главное — не забывать про регулярное ТО и не гнаться за последним километром мощности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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