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Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали

2:13
Авто

Покупка автомобиля с пробегом — это всегда риск. Можно влюбиться во внешний вид, ухоженный салон и даже идеальные документы, но если мотор изношен, всё остальное теряет смысл. Понять состояние двигателя без сервисной диагностики сложно, но есть один простой и наглядный способ, который можно применить прямо на месте, без приборов и инструментов.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Всё начинается с прогрева

Прежде чем приступить к проверке, двигатель нужно полностью прогреть. Только на тёплом моторе можно получить объективную картину. Далее аккуратно откручивается крышка маслозаливной горловины. Важно наблюдать за её поведением: лёгкое подрагивание на месте — допустимо, а вот если крышку ощутимо выталкивает наружу, это повод насторожиться. Такой эффект часто говорит о прорыве картерных газов в верхнюю часть двигателя, что может быть следствием износа поршневых колец или других элементов цилиндро-поршневой группы.

Пар — допустим, дым — нет

Небольшое количество пара или капель масла под крышкой — явление нормальное, особенно при горячем моторе. Но густой дым, сильное шипение или выброс масляного тумана — явные признаки проблем. Запах тоже имеет значение: если он резкий и гарький, это ещё один тревожный сигнал.

Проверка под нагрузкой

Следующий шаг — аккуратное повышение оборотов. Если всё в порядке, внутри двигателя создаётся разрежение, и крышку должно слегка притягивать обратно к горловине. Если же её продолжает выталкивать или она скачет, как пружинящая, это может свидетельствовать о серьёзном износе цилиндро-поршневой группы и предстоящем ремонте.

Зачем это нужно

Метод прост и занимает считаные минуты, но позволяет сделать важные выводы о здоровье двигателя. Он не заменяет полноценной диагностики, но способен вовремя предупредить о скрытых проблемах. Особенно актуален такой способ при осмотре машин с большим пробегом, где реальное состояние мотора можно только догадываться. Лучше потратить несколько минут на проверку, чем потом — месяцы на ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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