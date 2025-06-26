От шипения до заклинившего руля: как ГУР предупреждает о поломке автомобиля

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Сегодня уже трудно представить себе автомобиль без усилителя руля. Гидроусилитель (ГУР) есть практически на каждой машине, а его "наследник" — электроусилитель (ЭУР) — встречается всё чаще. Но даже этот надежный механизм иногда даёт о себе знать, причём самым неприятным образом — жалобным, тоскливым и назойливым воем. Давайте разберёмся, откуда он берётся, насколько это критично и как с этим справиться.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель

Вой и писк: когда это нормально

Начнём с самого безобидного: звуки, которые раздаются при повороте руля до упора. Зачастую виноват ремень — если он изношен или натяжен слабо, появляется визг или свист. Проверить просто: достаточно нанести специальный состав или натереть ремень канифолью. Проблема исчезла? Значит, дело было в нём.

Есть и другое "нормальное" проявление — лёгкое шипение, когда руль выкручен до упора. Это перепускной клапан сбрасывает давление. Но, увы, такая работа насоса — тяжёлая и вредная. Лучше слегка отпустить руль, чтобы не перегружать систему и не сокращать ресурс насоса.

Основной подозреваемый — насос

Если воя больше, чем просто шипение или писк, то почти всегда виноват насос. Но прежде чем паниковать и бежать за новым, проверьте систему на воздух. Завоздушивание — частая причина такого звука.

Воздух в системе — тихий убийца

Завоздушивание происходит из-за утечек. Первым делом смотрим уровень жидкости в бачке — если он падает, где-то есть течь. Начинать стоит с хомутов и шлангов: они стареют, трескаются, теряют герметичность. Часто воздух попадает именно через всасывающий шланг — там, где низкое давление.

Признак завоздушивания — пена или пузырьки в бачке. После устранения утечек систему нужно прокачать: крутите руль и следите, исчезают ли пузырьки. Если не исчезают — ищите подсос дальше.

Главное: не включайте мотор, пока жидкость не стабилизировалась. Иначе завоздушите систему ещё сильнее.

Жидкость — не просто масло

ГУР требует качественной жидкости. Грязная жидкость хуже прокачивается, плохо смазывает и разрушает насос. Поэтому менять её нужно вовремя — раз в два года или в зависимости от условий эксплуатации. Частые парковочные манёвры требуют более частой замены, трасса — реже.

Важно выбрать правильную жидкость по вязкости и составу — иначе насос будет работать на износ.

Если виноват насос

Когда насос действительно "умирает", это чувствуется: усилие на руле возрастает, может появиться "закусывание". В редких случаях помогает замена подшипника, но чаще — только замена всего узла. Главное — не перетягивать новый ремень, чтобы не угробить подшипники всех агрегатов.

Если насос "просыпается" только при добавлении оборотов, а на холостых молчит — его однозначно пора менять. Восстановление — лотерея. А чудо-добавки, "реанимирующие" насос — скорее маркетинг, чем спасение.

Как продлить жизнь ГУРу

Вот простые, но важные правила:

Не держите руль в крайнем положении — даже на 5 секунд. Зимой не паркуйтесь с вывернутыми колёсами. Избегайте вращения руля на месте. Следите за уровнем и качеством жидкости, меняйте бачок раз в два года. Не лейте в бачок что попало. Контролируйте состояние рулевой рейки и пыльников.

Ничто так не убивает насос, как грязная жидкость и мороз. А ездить с воющим ГУРом — не только неприятно, но и небезопасно.

Уточнения

Гидроусилитель руля — технический узел системы управления автомобиля.

