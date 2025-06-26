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Секрет под капотом: почему тормоза могут отказать в самый опасный момент

3:29
Авто

Когда тормоза не работают как нужно, большинство винит колодки. Но на деле всё куда сложнее. В тормозной системе каждая деталь — от педали до последней прокладки — может стать слабым звеном. Разберёмся, где именно кроется проблема и как не упустить важное.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

1. Педаль тормоза: скользкая угроза

Зимой на педали может образоваться наледь. Скользкая поверхность чревата тем, что нога с неё может соскользнуть — и в критический момент торможение просто не произойдёт. Не используйте декоративные металлические накладки: стандартная резинка безопаснее.

2. Стояночный тормоз — не только "ручник"

Если его трос закисает, задние тормоза могут начать клинить, перегреваться и разрушать подшипник. Особенно актуально для барабанных тормозов и машин, где стояночный привод — на заднюю ось. Пример — Opel Mokka.

3. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Если педаль "проваливается" — это тревожный звоночек. Чаще всего проблема в изношенных резинках или попавшей в систему влаге. Выход — замена жидкости и регулярная профилактика.

4. Старая тормозная жидкость — реальный риск

С возрастом DOT-жидкость впитывает влагу, кипит и образует паровые пробки. Результат — тормоза исчезают. Меняйте жидкость раз в два года, не реже.

5. Вакуумный усилитель: если педаль "каменеет"

Мотор глохнет при торможении? Возможно, вакуумный усилитель негерметичен или подсасывает воздух через патрубок. Ищите проблему до того, как тормоза "задеревенеют".

6. ABS: не игнорируй лампочку

Сама система ломается редко — чаще выходят из строя датчики на колёсах. Но ехать с горящей лампой ABS — плохая идея. Обратитесь в сервис.

7. Тормозные шланги и трубки

Любая утечка — критична. Проверяйте на каждом ТО. Вздутия и трещины шлангов — повод для немедленной замены.

8. "Колдун" — регулятор, о котором забывают

Если у вас нет ABS, а есть "колдун" — он регулирует давление на задние тормоза. При его неисправности машина может тянуть в сторону или уходить в занос.

9. Закисание суппорта

Одна из самых частых проблем. Если поршень не возвращается — колесо как будто постоянно тормозит. Симптомы: горячий диск, скрежет, неравномерный износ, ухудшенная динамика. При замене колодок проверяйте суппорт!

10. Колодки и диски: не только износ

Колодки могут быть "замаслены", а диск — поведен. Это ухудшает сцепление, увеличивает путь торможения и снижает надёжность тормозов.

11. Амортизаторы и развал

Если амортизаторы "мертвы", колесо не держит контакт с дорогой. Угол развала и люфты в подвеске тоже ухудшают эффективность торможения.

12. Шины: сцепление решает всё

Старая или некачественная резина — главный враг торможения. Не верьте "как новые" — важен не только протектор, но и возраст. Резина старше 5 лет теряет свойства.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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