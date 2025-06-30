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Наука против заноса: зачем в зимние шины начали добавлять скорлупу и уголь, и причем тут японцы

3:29
Авто

Каждую осень автолюбители по всей стране снова и снова спорят: что лучше — фрикционные зимние шины ("липучки") или шипованные ("шипучки")? У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и производители не дремлют — делают "липучки" все ближе по возможностям к "шипам".

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Откуда пошли зимние шины

Самое интересное: первые зимние шины как раз были нешипованные! В 30-х годах прошлого века Michelin и финская Suomen Gummitehdas Oy (сегодня Nokian) выпустили прототипы зимних покрышек. Правда, о ламелях и суперразрезанном протекторе тогда никто не думал. Шипы пришли в моду в 60-70-х, но быстро вызвали шквал критики из-за разрушения дорожного покрытия — и с 1975 года началась волна их запретов, даже в странах с суровой зимой.

Фрикционка 2.0: как липучки стали "умными"

Если использовать шипы нельзя, надо заставить резину работать эффективнее. И это не просто слова: современные фрикционные шины, особенно скандинавского типа, выглядят как настоящие технические произведения искусства. Возьмем для примера Toyo Observe GSI-6 — они появились совсем недавно, но уже успели сделать шум.

Эта модель отличается симметричным направленным протектором, центральным ребром с острыми зубцами и волнообразной прорезью по центру. Канавки в рисунке "не сквозные", чтобы сохранить жесткость. Это улучшает управляемость, устойчивость и отклик на повороты.

Ламели тут трёхмерные, со специальной формой, которая работает как микронасос — отводит воду из пятна контакта. А плечевые блоки сдвоены — это помогает держаться в поворотах. "Снежные когти" между ними — не маркетинг, а полезная фишка: они реально усиливают сцепление и удерживают блоки от смещения.

Что цепляет за лёд, если нет шипов

На льду у любой резины проблемы: даже самые агрессивные ламели не могут прорезать гладкую поверхность. Выход? Делать "микрошипы" прямо в резине. Разные производители решают этот вопрос по-разному — кто-то добавляет особые полимеры, кто-то использует кристаллы (например, Cryo Crystal), которые выходят на поверхность по мере износа.

Toyo выбрали простой, но гениальный путь: в смесь добавлена… дроблёная скорлупа грецкого ореха. Да, серьёзно. Это и есть технология Microbit. Мелкие частицы скорлупы действуют как микрошипы, при этом не портят асфальт.

Для ещё лучшего сцепления с льдом в околонулевую температуру японцы добавили в состав порошок бамбукового угля. Он впитывает водяную пленку, которая образуется при трении резины об лёд и работает как смазка. Такой подход добавляет устойчивости и в разгоне, и при торможении.

Прогресс не остановить

Разработка шин — не просто резина и формы. Это целая наука. Компании применяют нанотехнологии — на молекулярном уровне регулируются компоненты смеси, уменьшается внутреннее трение, повышается устойчивость. И пусть шины будущего — с переменным рисунком и адаптивным составом — пока фантастика, прогресс уже рядом.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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